姚长禄：选委会需厘清标准．“如何定竞选期长短” 马华副总会长拿督斯里姚长禄质疑，选举委员会到底是基于什么标准来决定竞选期的长短？

（吉隆坡20日讯）马华副总会长拿督斯里姚长禄质疑，选举委员会到底是基于什么标准来决定竞选期的长短？

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他说，这到底是选区范围大小？选区选民规模？对候选人的方便？选委会的心情或喜好？

他今日在文告中说，马华绝对尊重选委会决定选举期限的权力，但作为一个民主及健康的国家，选委会有必要向人民厘清：选委会的标准到底在哪里？

他举例说，最新公布的金马仑补选和波德申国会议席补选的竞选期都仅有14天。

“但在规模更小的州议席补选方面，除了双溪甘迪斯补选的竞选期是14天之外，无拉港及斯里斯迪亚州议席补选的竞选期竟然都长达21天，是继1959年、1964年及1969年大选的35天竞选期后，最长的竞选期。

“也就是说，州议席竟然比国会议席的竞选期更长。

“即使不比较国州议席之间的竞选期，区区两个州议席补选就得耗时长达21天的竞选期，也明显不符合经济效益，导致劳民伤财。

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也就是说，州议席竟然比国会议席的竞选期更长。

竞选期长不符经济效益

即使不比较国州议席之间的竞选期，区区两个州议席补选就得耗时长达21天的竞选期，也明显不符合经济效益，导致劳民伤财。

因此，我要质疑的是，选委会（SPR）到底是基于什么标准来决定竞选期的长短？

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一、选区范围大小？二、选区选民规模？三、对候选人的方便？四、选委会的心情或喜好？

马华绝对尊重选委会决定选举期限的权力，但作为一个民主及健康的国家，选委会有必要向人民厘清：选委会的标准到底在哪里？”