教总华小KSSR概况调查报告‧71%学校认应保留UPSR 报告指出，有学校认为UPSR成绩不能成为教育部或教育局评估学校的标准，以及评估教师教学素质和教学水平，以淡化对成绩的重视，进而减少教师和学生的压力。

（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）教总《华小推行小学标准课程概况调查报告》指出，虽然大家普遍上认同小六评估考试（UPSR）考试会带来学习压力，是应试教育的根源，并让教师在教学上须追赶课程，而造成后进学生成为被忽略的一群；不过，许多学校也担心，若没有考试，是否会失去评审学生学习进度的指标？

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报告说，在针对应否废除UPSR的问题上，在综合各科教师的意见，介于65至71%的学校认为，UPSR考试应该继续保留，惟必须做出改善。

报告指出，有学校认为UPSR成绩不能成为教育部或教育局评估学校的标准，以及评估教师教学素质和教学水平，以淡化对成绩的重视，进而减少教师和学生的压力。

“虽然大家普遍上认同UPSR考试会带来学习压力，是应试教育的根源，并让教师在教学上须追赶课程，而造成后进学生成为被忽略的一群；不过，许多学校也担心，若没有考试，是否会失去评审学生学习进度的指标？”

报告说，如何在这两者之间取得平衡，以回归教育的本质，这需要大家进一步加以探讨。

与此同时，有学校认为，由于教师们还未充份理解和掌握校本评估的方式，因此，UPSR考试目前还是评审学生学习进度的最好方法。

KSSR校本评估

74%认有助淡化应试教育

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另外，报告调查显示，有关“KSSR校本评估方式是否有助于淡化应试教育，并减轻学生学习压力”

的问题上，64至74%的学校表示尚可；而18至27%的学校则对此表示否定，认为无助于淡化应试教育。

在“KSSR校本评估会否有效测试学生能力”方面，77至85%的学校给予的回馈是尚可，但还有待改善，以做到更好；另外，超过半数学校认为，比起UPSR评审方式，KSSR校本评估更能全面评价学生的能力。

报告说，无论如何，校方也认为，目前的教育制度仍是以UPSR考试成绩为主，无法淡化应试教育，因此，教育部必须对此加以关注和改善，以真正摆脱应试教育的枷锁，让学生可以更快乐的学习。

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华文数学最明显

泰半教师未依KSSR教学

根据《华小推行小学标准课程概况调查报告》，超过半数的学校表示，教师在课堂上未全面根据KSSR要求来进行教学，而是同时穿插使用KBSR的模式教学法，其中以华文科和数学科情况最明显。

“高达71%的学校表示，教导六年级华文和数学的教师多以穿插使用KSSR和KBSR的教学法，这是因为大家对KSSR的教学模式、评价方式还摸不透，再加上职务和学校活动繁多，教师无法有效地进行教学。”

报告说，虽然大部份学校都认为KSSR较为有趣、活泼及多元，并能有效提升学生的高思维能力；但在实际情况下，尤其是应对考试，教师还是要采用KBSR的教学方式，以让学生能够掌握所教的课程。

报告指出，有些学校指出，教师清楚KSSR主要是以学生为中心；只不过，目前的问题在于，教育部在还没做好充份准备的情况下，就推出KSSR课程，导致执行上出现问题。

“有些学校表示，并不是所有教师都有机会参加教育部的培训课程，再加上有关的资讯是一层接一层地传递下去，当中肯定会出现信息流失的情况。”

“当信息传达至最后的阶段，就已经所剩无几，这也造成教师们必须自行摸索，或通过与其他学校教师互相讨论来互补不足，以进一步推敲KSSR的教学技能、模式和评估方式。”

报告说，有鉴于此，学校建议教育部为教师举办更多有关KSSR教学的专业课程，以达到教育部所定下的目标。

另外，有学校要求，教育部必须根据各源流小学的实际情况来安排培训课程，比如华淡小的马来文课程和国小的马来文课程必须不一样，有关科目的培训也应有所不同。