专家：混凝土质量下滑．百年建筑或只可用30年 马来亚大学建筑测量系高级讲师巴央沙菲说，大马比其他国家幸运，这里有最好的基本建材，优质沙石垂手可得，但是，建筑所采用的混凝土却出现质量下滑的隐忧，导致大马很多的建筑物在启用数年后，就纷纷出现龟裂现象。

发泡粘土（LECA）（右）和天然石材在重量上很很大差异，预料明年启用的登嘉楼吊桥就是用LECA为建材。（图：星洲日报）

（布城20日讯）大马的建筑物正面临建筑质量滑落，使到原本可以矗立100年的建筑物，可能只剩下30年的寿命。

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马来亚大学建筑测量系高级讲师巴央沙菲说，大马比其他国家幸运，这里有最好的基本建材，优质沙石垂手可得，但是，建筑所采用的混凝土却出现质量下滑的隐忧，导致大马很多的建筑物在启用数年后，就纷纷出现龟裂现象。

他接受本报访问时称，维修费用要比兴建时高，若能在兴建时就做好质量控制的工作，可以节省高昂的维修费。

巴央沙菲于2013年以优异成绩取得马大的结构工程与材料博士学位，他曾获得多项国内和国际奖项，如2000年美国混凝土协会（ACI）混凝土强度竞赛中获得第二名，2012年，获得马大ISI索引出版物数量最多第一名。

0.3毫米缝隙也会影响结构

巴央博士的研究兴趣包括混凝土技术、轻质混凝土、混凝土路面、混凝土复合材料和混凝土结构的加固。

混凝土的质量决定一座建筑物的寿命，巴央博士目前是房屋仲裁庭的讲师，为仲裁庭主提供混凝土结构缺陷和建筑安全方面的专业讲解。

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巴央表示曾审查过大马很多的建筑物，很多都出现龟裂问题，他提醒勿轻视0.3毫米的缝隙，日子久了会龟裂，进而影响到整栋建筑物的结构。

他说，由于大马的气候潮湿、真菌和混凝土的组成成份发生化学反应等因素都会使到混凝土腐蚀，若不迅速修补处理，问题将会恶化。

他点出业界普遍出现监督欠严的问题，尤其是混凝土材料的控制未受到良好监管，大量工程急于完工而未完善的顾及质量因素。

他以培育婴儿来形容一座建筑的兴建，如果从母胎就开始给予良好的照顾，30岁应该是壮年，而不是岌岌可危。

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巴央博士也是登嘉楼吊桥的建材顾问，这座预料可在明年启用的吊桥是东南亚首座可供车辆行驶的吊桥，它是采用轻质发泡粘土（LECA）来建造。

他说，尽管轻质混凝土在外国很普遍，但在大马却鲜见，这类建材尽管成本比天然石材较高，但由于较轻，因此，可以在地基上节省成本，包括钢筋和柱梁较小。

“它还有隔热功能，即使冷气关了，还是可以很耐凉，可以节省电费，同时还不会龟裂，估计可节省20至30%的总建筑费用。”

分层管理仲裁庭“潮湿、室内霉菌，调查和修复”讲师官友维透露，很多混凝土在输送过程中，可能因为堵车之故而产生硬化，但一般业者为了节省成本，就会渗水或可乐来溶解，使到混凝土的质量受到影响。

应限第三方监督建材质量

他认为，当局应当规定由独立的第三方来监督建材的质量，以有效的保障大马建筑物的质量。

他说，大马地理位置受到上天的眷顾，没有地震，人民因此典当质量及削减成本，只求达到基本要求就好，这就是所谓的“价值工程”（降低成本提高经济效益的新管理技术）“币值下滑，成本提高，为了牟利和更实惠，发展商和工程师被迫这样做，而事实上，科技可以帮助削减成本。”

他说，在消费税落实期间情况更糟，消费迫使建筑商减成本或搁置计划，最终购屋者遭殃。