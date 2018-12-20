张念群：明年起不直接委承包商．学校免费牛奶公开招标 教育部副部长张念群指出，为了让前朝政府推行的“学校免费牛奶计划”作业更透明化，教育部明年起不再直接委任牛奶承包商，而是以公开招标方式取代。

（吉隆坡20日讯）教育部副部长张念群指出，为了让前朝政府推行的“学校免费牛奶计划”作业更透明化，教育部明年起不再直接委任牛奶承包商，而是以公开招标方式取代。

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她透露，有关公开招标的程序是由财政部负责，教育部没有直接涉及招标事宜。

两年预算1.26亿

“这是希盟政府所许下的承诺，就是让整个免费牛奶计划更透明，虽然政府给予两年的预算是1亿2600万令吉，由于费用庞大所以要招标。”

张念群今日在国会上议院回答印度人前进阵线（IPF）上议员拿督三峇淡的口头和附加提问时说，政府明年将拨出2亿8900万令吉协助赤贫学生参加食物辅助计划（RMT）。

“其中有2亿5000万令吉将用于为赤贫学生提供食物津贴，半岛学生一天获2令吉50仙补贴，东马沙砂州及纳闽的学生一天补贴则是3令吉，所有受惠学生将可获教育部提供190天的食物补贴，190天也是一个学年的基本上课天数。”

她披露，剩余的3900万令吉，教育部将用于提供学生免费牛奶或其他食物。

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张念群也说，单单今年就有48万9117名学生从食物辅助计划中受惠，参与的学校共有7316所。

“我要澄清，不是所有B40群体的孩子都可以受惠，食物辅助计划主要是协助真正来自赤贫家庭的孩子。”