副元首卷入龟咯岛事件．希维尔拒回应 水务、土地及天然资源部长希维尔表示，不会针对龟咯岛国家公园地位课题发出任何文告。

副国家元首苏丹纳兹林（右十）周四在国家皇宫颁发委任状给予7名大马驻外代表后，与众人一同合影。（图：马新社）

（吉隆坡20日讯）水务、土地及天然资源部长希维尔表示，不会针对龟咯岛国家公园地位课题发出任何文告。

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希维尔的政治秘书苏拉治古纳瑟卡然就柔佛王储东姑依斯迈昨晚质问为何把副国家元首苏丹纳兹林沙殿下卷入龟咯岛国家公园地位课题一事，向《每日邮报网》这么表示。

“我明白很多人想要知道部长的回应，但部长不会就此事发表文告。”

希维尔日前指首相敦马哈迪前往觐见纳兹林沙殿下时，后者表示支持联邦政府维持龟咯岛国家公园地位的努力。

不过，东姑依斯迈在推特上发文指此事已经解决。希维尔则没有作出回应。

副元首委任状颁7驻外代表

副国家元首苏丹纳兹林周四在国家皇宫颁发委任状给予7名大马驻外代表后，与众人一同合影。

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7名驻外代表分别是大马驻日本大使拿督肯尼迪加万、大马驻韩国大使拿督莫哈末阿斯里慕达、大马驻美国大使拿督阿兹米尔、大马驻汶莱最高专员依斯迈哈芝沙兰、大马驻瑞典大使诺阿斯金、大马驻柬埔寨大使艾登胡赛尼、大马驻芬兰大使约翰赛姆尔。左十是外交部长拿督赛富丁。