霹消拯局：深入调查商店爆炸‧报告暂未能公布 她今日出席在雪州首邦市兴都庙骚乱事件中受伤不治消拯员莫哈末阿迪祈祷后受询时，如此回应。

霹雳州消拯局总部长官和各局局长等，齐聚为殉职的阿迪等祈祷。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保20日讯）九洞进步工业区商店爆炸事件，霹雳消拯局代局长莎雅妮表示，该局联合警方还要进一步深入及详细调查，因此还未能公布调查报告。

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她今日出席在雪州首邦市兴都庙骚乱事件中受伤不治消拯员莫哈末阿迪祈祷后受询时，如此回应。

她受询时也说，所有消拯人员在救灾时，原就获得一套安全装备，不过至于武器配备，也没听上层表示有新的措施。

她说，今年对消拯队来说，是很悲伤和损失很大的一年，除了阿迪，早前已有7名消拯人员殉职。

她表示，尤其是发生在阿迪事件，是他们之前不曾想像的，也是消拯历史上首次发生的，让他们体会到工作上挑战已有所不同。不管怎样，无论将来面对任何挑战，他们依旧会站稳岗位，给予民众最好的服务。

她感到欣慰的是，这一连串事件，也让民众更了解消拯人员的工作性质，进而更谅解他们。

约有百余人出席祈祷会，他们是各局局长、霹消拯总部官员、各区长官等。