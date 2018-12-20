李文材：商家与电子采购问题．政府医院药供应不足 卫生部副部长李文材表示，基于药物供应商和电子采购问题，导致全国政府医院出现药物供应不足现象。

（吉隆坡20日讯）卫生部副部长李文材表示，基于药物供应商和电子采购问题，导致全国政府医院出现药物供应不足现象。

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他说，无论如何，卫生部会时刻关注医院药物供应问题，并指示供应商严格遵守协议，确保医院的供应不中断。

此外，电子采购引发供应有时也中断的问题，他说，相关医院被迫减少提供病人配药，即从一个月的份量减至一周或两周的份量。

李文材今日在国会上议院回答土保党上议员再迪苏海里的附加提问，这么指出。

无意取消1令吉门诊费

另外，在回答巫统上议员丹斯里依布拉欣沙的口头提问时，他披露，政府目前无意取消政府医院1令吉门诊费的政策。

他说，大马公民在政府医院及诊所的1令吉门诊费用，是按照1982年收费（医药）指令所规定的款项，此收费自1982年至今都不曾进行调整。

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“我们会确保捍卫B40群体的福利，并获得有素质的医疗服务，尽管政府在财政预算上面对收紧情况，但卫生部依然提供95%津贴予国民医疗服务，这1令吉门诊费用的服务，包括登记、谘询、药物，甚至照X光等等。”

