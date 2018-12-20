【暖势力】前总统化身笔友通信内容暖心．老布什秘捐菲男孩10年 “亲爱的蒂莫西（Timothy），我想成为你的新笔友，我是一位77岁的老人，我很喜欢孩子。尽管我们未曾见过，但是我爱你。我住在得克萨斯州，我时不时会给你写信的。祝你好运。——G．沃克（乔治．沃克）”

老布什与菲律宾男子这个暖心的故事近日在他去世后浮现了出来。（互联网照片）

（美国．芝加哥20日讯）“亲爱的蒂莫西（Timothy），我想成为你的新笔友，我是一位77岁的老人，我很喜欢孩子。尽管我们未曾见过，但是我爱你。我住在得克萨斯州，我时不时会给你写信的。祝你好运。——G．沃克（乔治．沃克）”

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老布什与菲律宾男子这个暖心的故事近日在他去世后浮现了出来。（互联网照片）

老布什使用了笔名（G．沃克）。（法新社照片）



老布什去世后书信曝光

2002年1月24日，当生活在菲律宾的男孩蒂莫西第一次收到来自“老爷爷沃克”的信时，他无论如何都没有想到，这位此后默默资助自己并通信长达10年的老爷爷，居然是美国前总统G．沃克．布什。这个暖心的故事近日在老布什去世后浮现了出来，两人过去10年的书信也曝光。

澎湃新闻引述美国广播电视新闻网（C N N）周三报道，一个名为“国际慈善”（Compas s i o nInternational）的公益组织透露，老布什曾在一个菲律宾小男孩蒂莫西7岁时就开始秘密捐助他，且这一捐助持续了10年。

报道称，老布什首次有捐助儿童的想法是2001年他在华盛顿参加的一个圣诞音乐会上。当“国际慈善”在音乐会期间询问谁愿意捐助儿童时，坐在前排的老布什举起了手并索要了宣传册。

后来其安全人员给该慈善组织打了电话，称老布什想捐助一个孩子，但是要求不要透露老布什的名字。

用笔名G．沃克

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即便老布什使用了笔名（G．沃克），但是要让老布什的信件内容不暴露自己并不容易。当时的“国际慈善”会长斯塔福德必须亲自负责过目两人的信件。

有一次，老布什在信中分享了他的宠物狗的照片，还写道：“这是我们的狗，她叫萨迪，她见过很多名人。她是一只非常好的狗，出生在英国，曾逮住过很多老鼠和花栗鼠。她跑起来时跟风一样快。——G．沃克。”

还有一次，老布什透露自己即将去白宫参加圣诞节晚会。“亲爱的蒂莫西，我喜欢你上次手拿小工具拍的照片，我还知道了你会弹吉他，真是太棒了！蒂莫西，你听说过白宫吗？那是美国总统居住的地方，我可以去白宫过圣诞节了，这（写信纸张）是我从白宫拿来的一个小本本。”

面对从未谋面的老爷爷，蒂莫西也在一封信件里感谢了老布什没有忘记他。

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“亲爱的沃克先生和女士，你们最近可好？我希望你们一切都好。我想谢谢你们没有忘记我。你们人真好。上帝对我们真好，他给了我们完成自己想要做的事情的身体和意志力。谢谢您的书籍，我很喜欢。”

在长达10年的资助过程中，蒂莫西一直没有将老布什的信件和他的身份联系起来，直到捐助结束后才知道自己的捐助者原来是美国前总统。

男孩知悉真相震惊当慈善机构告诉他真相时，他完全震惊了，称根本想不到跟他写信的人竟然是一个国家的前总统。蒂莫西曾说，这个真相完全改变了他的人生。

“国际慈善”致力于帮助全世界贫困地区的儿童寻找捐助者，以便让来自贫困家庭的小朋友接受早期教育。此外，该组织也帮助经济困难的妈妈。巷