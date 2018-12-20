加第3名公民在华被捕．总理：与前两宗情况不同 加拿大外交部证实中国拘留第3名加拿大公民；加拿大总理杜鲁多周三在新闻发布会上，未透露该名被拘留者的具体身份，但强调与此前两宗个案情况不同。

（加拿大．渥太华20日讯）加拿大外交部证实中国拘留第3名加拿大公民；加拿大总理杜鲁多周三在新闻发布会上，未透露该名被拘留者的具体身份，但强调与此前两宗个案情况不同。

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杜鲁多表示，现时加拿大当局仍在搜集资料，与此前两名加拿大公民康明凯和斯帕沃的情况不同。他又指不希望因拘捕事件引发的磨擦加剧。

杜鲁多被问及为何不对加拿大人被拘留一事做出更为强硬姿态时说：“政治姿态或政治声明未必能起作用。它们或许反而会阻碍这几位加拿大人获释。我们将谨慎严肃对待这一情况。”

加拿大《全国邮报》披露，第3名被捕者是麦基弗，来自加拿大艾伯塔省，在中国从事教育工作。《环球电视》周四引述加拿大众议院议员奥图尔称，

第3名被捕者是因签证问题被捕，目前尚不清楚她是否仍然被扣留。

《全国邮报》报道指麦基弗此前曾到韩国和大马任职，今夏返回家乡艾伯塔，在红鹿市一家具店工作，之后前往中国。

但她抵达目的地后，学校官员告诉她，她的职缺已给了别人，故安排她调往另一城市的一所学校任职。

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麦基弗的家人拒绝评论事件。

中国外交发言人华春莹周四在例行记者会上再被问及此事时，证实确有一名加拿大公民因非法就业问题被中国地方公安机关处以“行政处罚”。

在华为副董事长兼财务总监孟晚舟在温哥华被捕后，中加关系持续紧张。