台北上海双城论坛登场．两地副市长暗交锋 台北上海双城论坛周四上午登场，两市副市长分别开幕致词。台北市副市长邓家基表示，两岸分隔的差异，希望透过交流，互相了解、尊重、合作，来把差异补上来。不管蓝绿白，对于扩大交流都有认知，希望台北上海有正面交流带动发展，希望透过交流给下一代有一个更美好的未来。

（台湾．台北20日讯）台北上海双城论坛周四上午登场，两市副市长分别开幕致词。台北市副市长邓家基表示，两岸分隔的差异，希望透过交流，互相了解、尊重、合作，来把差异补上来。不管蓝绿白，对于扩大交流都有认知，希望台北上海有正面交流带动发展，希望透过交流给下一代有一个更美好的未来。

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而上海市常务副市长周波则表示，双城论坛可以延伸到长三角三省一市，秉持两岸一家亲的精神，共同谱写更多美好的双城故事，共同维护两岸和平发展的大局。

邓家基致词时说，“了解也尊重大陆对某些意见的坚持，大陆也了解尊重台湾对民主自由的努力”，他认为台北与上海有共同之处，但也因为70年的分隔，有一些用语差异和隔阂。

周波说，两岸即便用语有差异，但共同点还是较多，他同意邓说的两城难免要竞争，但希望是良性有序的竞争，因为有竞争才会有进步。

签多项合作备忘录当天，在台北市长柯文哲、周波、邓家基共同见证下，两岸代表签署多项合作备忘录。

在此前一晚，双城论坛欢迎晚宴在圆山大饭店举行，柯文哲和周波分别致辞时同提“两岸一家亲”，而民进党、时代力量市议员集体缺席晚宴。

柯文哲之后受询时指，“两岸一家亲”被标签化，要提新名词。总统府发言人黄重谚说，两岸此时最重要的不是口号，而是务实解决攸关人民权益的问题，非洲猪瘟蔓延，呼吁北京当局共同在阻绝疫病蔓延上负起责任。

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媒体询问，是否认为大陆有意图避开台湾政府，透过城市交流拓展两岸关系，黄重谚说，标签文化不是好文化，不会用这个角度看待，他并重申，两岸交流只要符合对等尊严、不预设政治前提，任何交流都应被鼓励，才能让两岸相互了解，并在人民关切的议题上有更多合作。

周波周四下午搭机返沪，独派青年李嘉宇等10人到场，高喊“台湾中国，一边一国”，并高举标语，被警方举牌3次后带走；周波原订发表简短感言，因而取消。