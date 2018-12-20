刘华才：警方不应强制审问．民政可法援法蒂雅 他也表示，如果法蒂雅纳瓦未来有需要，民政党准备随时提供法律援助。

（吉隆坡20日讯）民政党主席拿督刘华才博士今日对一名活动分子法蒂雅纳瓦（Fadiah Nadwa Fikri）于7月在马来西亚历史课本论坛发表评论后不停受到骚扰和恐吓一事表示遗憾，质问警方引用哪项法律条款，重复讯问法蒂雅纳瓦？

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他也表示，如果法蒂雅纳瓦未来有需要，民政党准备随时提供法律援助。

刘华才发表文告指出，警方不能滥用法律条款进行过度和强制性审问。“我们呼吁内政部、新改名的独立警察投诉与行为不检委员会（IPCMC）、公共投诉局或大马监察局严正看待法蒂雅纳瓦提出的投诉。当局应该对警方审问的标准作业程序进行必要的审查。”

“有关当局的做法令人感到遗憾，因为她的评论只是学术讨论。学术讨论的本质是允许思想自由流动，以能从两个角度提供观点，这不应被政治化。”

他说，除了针对讨论的课题提供全面的理解，一个重要的学术讨论不仅会在学生间产生批判性思维，同时也会在民众间产生，以在作出决定前仔细评估。

刘华才表示，这种批判性讨论在提升我国教育标准上非常重要。

他提醒，这是希盟政府的承诺，以让我国的人权纪录受到全世界尊重。在这之前，希盟政府应尊重和公平对待活动分子。

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“通过使法蒂雅纳瓦沉默，政府依靠压制不同政见者的声音，以确保自己的观点不会受到挑战或辩论。过去一直被吹嘘的尊重言论和思想自由去哪了？”