特朗普宣称击败叙IS．下令2千美兵全撤离 美国总统特朗普周三宣称，美军已在叙利亚境内击败了极端组织“哈里发国”（IS），并下令于短期内从叙利亚撤走全部大约2000名美兵。

（美国．华盛顿20日讯）美国总统特朗普周三宣称，美军已在叙利亚境内击败了极端组织“哈里发国”（IS），并下令于短期内从叙利亚撤走全部大约2000名美兵。

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宣布突然各方茫然

这项突如其来的决定与美国长久以来在叙利亚及区域所实施的政策背道而驰，更令到议员、五角大楼和国际盟友感到茫然。

媒体形容特朗普贸然作出这项决定，形同送上大礼给俄罗斯和伊朗，令它们大大增强在中东的影响力。

特朗普经推特发布短片称：“我们战胜了‘哈里发国”（IS）。”

“我们击败了他们，也重重击溃了他们。我们收复了土地。现在是让我们的军队回家的时候。”

美国撤军将产生非比寻常的地缘政治影响，并让长期在美国支持下对抗IS的库尔德族战士骤然失去支援。

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美国官员周二告诉法新社，特朗普的决定最终决定。他说：“全军撤退，全部！”

五角大楼稍晚表示，随着美国在叙利亚境内围剿IS的战役开始进入下一阶段，国防部已启动将美军撤离叙利亚的程序。

目前约有2000名美军派驻叙利亚，大部份驻守在该国北部，主要负责训练当地部队与IS武装分子作战，及向他们提供军事上的建议。也有一小部份美军驻守叙利亚与伊拉克及约旦边界附近的阿尔塔纳夫。

不少议员抨击特朗普的决定，声称这将变相鼓励安卡拉攻打美国支持的库尔德战士。

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盟友警告“不明智”

也是特朗普盟友的共和党人格雷厄姆说，总统的决定是“不明智”并让库尔德族人处于危险之中；民主党人里德表示，这个做法等同“背叛”库尔德族人，进一步说明总统能力不足，无法主导世界。

特朗普早前对于美军驻扎叙利亚表示怀疑，他在3月说过，要将军队带回国内。

军事顾问和国际盟友警告特朗普不要骤然退兵，他在较后默许了这个无限期的叙利亚任务。

美国官员并未提供退兵时限，只说“越快越好。”

白宫女发言人桑德斯表示，包括数十个国家在内，由美国主导的联军会将继续和圣战分子作战。

桑德斯在声明中说：“在叙利亚战胜IS并不代表全球联军的行动也因此结束。”

五角大楼拒对美国撤军后将在叙利亚产生的后果置评。撤兵早在2014年年底已经逐步进行中。

路透社引述一名官员透露，特朗普和土耳其总统埃尔多安14日通过电话后，华府做出撤军决定，“后续的一切都是在执行那通电话中所达成的协议”。

另据报道，国务院刚刚才批准以35亿美元（146亿令吉）出售爱国者导弹和相关设备予土耳其，展示两国关系友好。

英：IS仍是威胁

长期支持叙利亚对抗圣战分子的英国政府发言人表示，对抗圣战分子，还有许多“工作要做”。

声明中说：“我们不能忽略他们构成的威胁。

即使没有领土，IS仍是威胁。”

圣诞节前到了伊拉克探望士兵的澳洲总理莫里森强调了联军工作，以及持续致力打击IS和它的同情者。

美国在叙利亚驻兵被认为能减少俄罗斯和伊朗在这个地区的影响。亲伊朗民兵支持叙利亚总统阿萨德，俄罗斯在2015年介入冲突后也支持阿萨德。

研究员：“非常短视和天真”

中东研究所高级研究员查尔斯利斯特表示，这个决定“非常短视和天真”。

利斯特说：“这不仅是IS的梦想场景，也是俄罗斯、伊朗和阿萨德政权的梦寐以求的，所有人都从美国撤兵后受益匪浅。”

美国对叙利亚的态度一直是欲走还留，一方面想要把美军撤出，另一方面又希望能留在叙利亚避免伊朗扩大势力。