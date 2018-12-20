印裔记者采访葬礼遭讽‧网民炮轰脸书专页帖文 脸书专页“选民醒觉运动”（Gerakan Pengundi Sedar，GPS）贴文说，哥宾星任部长后的其中一项改革是：“电视播报伊斯兰事务时不再敏感，（印裔）古玛兰也获委派采访莫哈末阿迪的葬礼。”

脸书专页“选民醒觉运动”贴文揶揄印裔记者采访莫哈末阿迪葬礼是哥宾星担任通讯及多媒体部长后带来的改革。（“选民醒觉运动”贴文截图）

（吉打‧亚罗士打20日讯）第三电视（TV3）委派印裔记者古玛兰采访巫裔消拯员莫哈末阿迪葬礼，遭社交媒体揶揄是“哥宾星担任通讯及多媒体部长后带来的改革”。

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脸书专页“选民醒觉运动”（Gerakan Pengundi Sedar，GPS）贴文说，哥宾星任部长后的其中一项改革是：“电视播报伊斯兰事务时不再敏感，（印裔）古玛兰也获委派采访莫哈末阿迪的葬礼。”

无论如何，古玛兰在知悉此事后，选择原谅揶揄他于本月18日前往吉打港口采访莫哈末阿迪葬礼的“选民醒觉运动”专页，并形容人人都有可能会犯错。

“我以谦卑的态度接受道歉，同时若我的出现伤害了任何人的心，我也要道歉。”

他说，他采访葬礼，也只是和莫哈末阿迪一样执行工作任务，所以希望类似的事件不再发生。

古玛兰是在个人脸书作出回应有关专页的帖文，形容他今早一觉醒来时才发现接到数十个讯息知会帖文一事，所以统一在脸书回应朋友的关心。

他说，不论是莫哈末阿迪或他在脸书面对的问题，都是一种教训及警惕。

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GPS撤“失言”帖文向记者道歉

“选民醒觉运动”（GPS）帖文招来众多网民，包括新闻记者的炮轰，而该专页之后就紧急撤下“失言”帖文。

该专页之后再新帖文向古玛兰致歉，并指称“失言”犯错非有意为之。

“这项道歉是面向全体马来西亚人民，特别是在TV3服务的记者古玛兰。”

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帖文表示，他们感谢古玛兰履行专业采访莫哈末阿迪葬礼的任务工作，而该专页也随时欢迎来自各方的劝解及合作。

吉媒体俱乐部遗憾专页挑课题

吉打州媒体俱乐部（KMEK）署理主席希夫祖丁今日发文告说，该俱乐部遗憾有关人士将古玛兰执行采访任务的工作，牵涉到莫哈末阿迪在百年兴都庙事件中。

“身为记者，在接受上司的委派下，古玛兰专业及负责任的执行采访莫哈末阿迪葬礼的任务。”

他说，选民醒觉运动专页挑起的课题，显然不明白我国媒体的运作流程，也明显蓄意要把涉及莫哈末阿迪和骚乱的事情牵扯在一起。

“KMEK希望未来所有人，特别是社交媒体在发表任何言论时需要更负责任，尤其是关系到记者的专业。”