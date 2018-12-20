消拯员阿迪离世·印裔记者采访葬礼遭讽·网民炮轰脸书专页帖文
消拯员阿迪离世·印裔记者采访葬礼遭讽·网民炮轰脸书专页帖文
（吉打‧亚罗士打20日讯）第三电视（TV3）委派印裔记者古玛兰采访巫裔消拯员莫哈末阿迪葬礼，遭社交媒体揶揄是“哥宾星担任通讯及多媒体部长后带来的改革”。
脸书专页“选民醒觉运动”（Gerakan Pengundi Sedar，GPS）贴文说，哥宾星任部长后的其中一项改革是：“电视播报伊斯兰事务时不再敏感，（印裔）古玛兰也获委派采访莫哈末阿迪的葬礼。”
无论如何，古玛兰在知悉此事后，选择原谅揶揄他于本月18日前往吉打港口采访莫哈末阿迪葬礼的“选民醒觉运动”专页，并形容人人都有可能会犯错。
“我以谦卑的态度接受道歉，同时若我的出现伤害了任何人的心，我也要道歉。”
他说，他采访葬礼，也只是和莫哈末阿迪一样执行工作任务，所以希望类似的事件不再发生。
古玛兰是在个人脸书作出回应有关专页的帖文，形容他今早一觉醒来时才发现接到数十个讯息知会帖文一事，所以统一在脸书回应朋友的关心。
他说，不论是莫哈末阿迪或他在脸书面对的问题，都是一种教训及警惕。
GPS撤“失言”帖文向记者道歉
“选民醒觉运动”（GPS）帖文招来众多网民，包括新闻记者的炮轰，而该专页之后就紧急撤下“失言”帖文。
该专页之后再新帖文向古玛兰致歉，并指称“失言”犯错非有意为之。
“这项道歉是面向全体马来西亚人民，特别是在TV3服务的记者古玛兰。”
帖文表示，他们感谢古玛兰履行专业采访莫哈末阿迪葬礼的任务工作，而该专页也随时欢迎来自各方的劝解及合作。
吉媒体俱乐部遗憾专页挑课题
吉打州媒体俱乐部（KMEK）署理主席希夫祖丁今日发文告说，该俱乐部遗憾有关人士将古玛兰执行采访任务的工作，牵涉到莫哈末阿迪在百年兴都庙事件中。
“身为记者，在接受上司的委派下，古玛兰专业及负责任的执行采访莫哈末阿迪葬礼的任务。”
他说，选民醒觉运动专页挑起的课题，显然不明白我国媒体的运作流程，也明显蓄意要把涉及莫哈末阿迪和骚乱的事情牵扯在一起。
“KMEK希望未来所有人，特别是社交媒体在发表任何言论时需要更负责任，尤其是关系到记者的专业。”
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