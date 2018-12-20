赴美里求医谋生盘川用尽．30本南人挤1屋脏乱 初步了解，30名本南人包括15名孩童，合计9户家庭目前暂寄宿在一间廉价单层排屋内，有关单位原是员工宿舍，目前住有37人，其余7人为2户伊班家庭。

美里国会议员张有庆及其团队成员移交物资，以解决30名本南人的燃眉之急。（图：星洲日报）

（砂拉越．美里20日讯）本南人悲歌唱不完！因医疗落后及就职机会缺乏，来自弄柏谷（Long Beku）30名村长及村民先后为求医及谋生前来美里，结果“盘川”用尽，除了被迫在环境恶劣的租住单位挣扎求生，三餐温饱成了最大问题！

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初步了解，30名本南人包括15名孩童，合计9户家庭目前暂寄宿在一间廉价单层排屋内，有关单位原是员工宿舍，目前住有37人，其余7人为2户伊班家庭。

这批流落在美里的本南人都是因内陆医疗缺乏，被迫千里迢迢来美里医院求诊的悲剧缩影。他们从弄柏谷花费每人50令吉乘小舟抵达弄山（Long San），再乘5个小时的货卡车程才抵达美里，货卡载送费为成人120令吉，孩童30令吉。

张有庆允提供援助

美里国会议员张有庆今日协同媒体及福利部官员登门，并允诺将提供物资及资金援助，同时移交所购买的粮食包括白米、奶粉、食油和鸡蛋等，以解他们的燃眉之急。

现场所见，住宿单位为一厅三房的格局，由于被迫挤爆37人，环境显得恶劣、拥挤和脏乱，空气中夹杂着一股难闻气味。

据了解，有关单位是弄柏谷村长博朗的二女婿杰菲利于2006年前来美里任职割草工后入住的员工宿舍；博朗与妻子去年因需在美里医院进行喉管手术，因此与另3名儿女及外孙女，合计23人先后因求诊前来美里，随后也住进有关单位。

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扎咖尔（85岁）是弄柏谷前村长，他与妻子（50余岁）及三女儿一家人包括女婿及外孙儿女，合计7人于今年3月从内陆前来美里医院求医后，因身无分文而投靠博朗。

美里福利部官员协助登记来自弄柏谷村民的资料以申请援助。（图：星洲日报）

生活费耗尽

盼筹车资回乡

扎咖尔妻子患有重听及视力衰弱的问题，外孙女丽达（23岁）罹患疑似脊椎骨歪斜，背部有大脓，10岁外孙即特殊儿童卡迪拉则在婴儿时期因发烧不退，延误就医所致，右脚终日被绳索捆绑以防他出走。

扎咖尔说，与老伴育有6名子女，为了老伴与外孙儿女的病情而到美里医院求医，但因为生活费耗尽，虽然三女儿及女婿在亲戚介绍下获聘为割草工，但美里生活费的开销太大，因此两老想要一笔车资回乡。

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张有庆向媒体表明，上述悲惨个案不断在本南及内陆人中循环，他们为了求诊或谋生来到美里，却处处碰壁，在美里已是屡见不鲜。

他要求福利部官员登记众人所需的援助，也允诺将赞助本南人回乡的车资，并会安排丽达与卡迪拉进院治疗。

一间廉价单层屋硬生生挤进37人，因为空间拥挤，停车房成为他们的衣帽间。（图：星洲日报）