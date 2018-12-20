拉玛沙米：要求瓦达撤职‧“土团青辱敦马智慧” 他质问土著团结党青年团团长赛沙迪，是否也是其中一分子（要求瓦达姆迪被撤职）？

（槟城‧北海20日讯）槟州第二副首长拉玛沙米抨击土著团结党青年团要求掌管国家团结及社会和谐事务的首相署部长瓦达姆迪被撤职，这不仅侮辱首相敦马哈迪委任部长的智慧，若继续维持类似思维，希望联盟政府也无法兑现新大马廉政及民主的承诺。

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他今日针对土著团结党青年团提呈备忘录给马哈迪，要求将瓦达姆迪撤职一事发文告说，虽然瓦达姆迪不是希望联盟的一分子，但敦马哈迪基于瓦达姆迪对印裔社群的贡献才委任为首相署部长，土著团结党青年团的做法无疑是在质疑其土团党主席敦马哈迪。

他质问土著团结党青年团团长赛沙迪，是否也是其中一分子（要求瓦达姆迪被撤职）？

他说，要求瓦达姆迪被撤职已经“超乎正常”，因为瓦达姆迪掌管的部门主要是关注宗教及种族事务，而非只围绕在雪州USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件，土著团结党青年团的做法与巫统青年团及伊斯兰青年团的做法无异。