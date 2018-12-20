杨巧双：原是搬迁课题‧“兴都庙骚乱走调” 她说，看了有关本田员工的留言，她极度不同意这类的留言，因为它含有种族主义和涉及宗教。

杨巧双（右）与沈志强（左）和祖基菲里会面，讨论青少年的社会问题，以及探讨改善这些问题的方案。（图：星洲日报）

（布城20日讯）妇女及家庭发展部副部长杨巧双指出，雪州首邦市施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件主要的问题是该庙的搬迁地点，但现在却演变成不同的课题。

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她今日与青体部副部长沈志强和联邦直辖区宗教司拿督祖基菲里会面后，在新闻发布会上，针对一名本田员工在脸书就消拯员阿迪的不幸离世，张贴一则不当留言一事作出回应时指出，这情况已不是第一次发生，每当发生这类事件，往往都会将种族和宗教牵涉在内，导致模糊事件的焦点。

“当我们评论宗教和种族问题，我们将模糊了事件中的关键问题。

“这起事件主要问题是庙宇的搬迁地点，但现在演变成不同的课题。”

她说，看了有关本田员工的留言，她极度不同意这类的留言，因为它含有种族主义和涉及宗教。

与宗教司商改善青少年问题

另外，杨巧双指出，此次和祖基菲里会面，是为了讨论青少年的社会问题以及探讨改善这些问题的方案。

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她说，改造青少年不仅是通过学校方面，宗教在这方面也一样扮演了重要的角色。

她说，青少年面对的问题包括了精神疾病、未成年怀孕、弃婴、结婚和离婚等等。

她表示，该部和联邦直辖区宗教司的合作是很重要的，因为社会福利涵盖了所有宗教和年龄层，而该部关注的是青少年和儿童群体，可以如何改造，以减低上述问题的发生。

“这个合作是有必要的，因为就如宗教司所分享的，其实以前在同一个甘榜一同成长，不会对彼此有疑心。”

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“现在城市的地区，我们看看网上的帖文，若发生事件，就会出现玩弄宗教和种族课题的现象，这是一个不健康的趋势。”

她说，和宗教司的合作是非常重要的，以了解各个宗教如何处理这类的事件。

她也说，还有很多类似的会面，以听取各宗教如何解决这类的问题。

沈志强则表示，该部将会和宗教司合作，为即将在明年推行的“马来西亚未来领袖训练学校”计划征询意见，有关计划应具备哪类型的教学内容。