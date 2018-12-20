没为孩子收拾书包虐佣．子女告密夫报警捉妻 被告和丈夫林志明（40岁）住义顺组屋，两人育有一对龙凤胎儿女，年龄11岁。林志明是一名工程助理，下午4时上班，直到隔天早上7时下班回家。

（新加坡20日讯）不满一对龙凤胎子女没收拾好书包，妇女半夜把孩子和女佣叫醒，把气发在女佣身上，不但挥拳打人，还用藤条鞭打她。小兄妹向父亲告密，丈夫愤然报警捉妻。

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被告莫丽珊（41岁）日前承认3项蓄意伤人控状，律师指被告患适应障碍症，求法官判强制性治疗，但法官认为被告的精神状况并没有严重到影响她的自制能力，基于过去案例，虐佣者一般判监刑，因此法官昨天判被告坐牢10周。

被告和丈夫林志明（40岁）住义顺组屋，两人育有一对龙凤胎儿女，年龄11岁。林志明是一名工程助理，下午4时上班，直到隔天早上7时下班回家。

印度尼西亚籍女佣纳法达（30岁）是于2016年4月8日在被告的家工作。

同年10月11日晚上11时，女佣和两个小主人在睡房睡觉。林志明不在家。被告走进睡房，开灯摇醒女佣和孩子。

被告责骂两个孩子没有收拾好书包，也骂女佣没把儿子的钱包放进书包，没关好书包。说着，被告挥左拳打女佣的右上臂两下。

被告指示女佣把孩子的文件夹放进地上的一个肩包，怎知，被告突然用藤条鞭打她左上臂，女佣痛得哭了出来。被告叫她不要告诉丈夫。

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之后，被告倒出书包里的东西，叫两个孩子重新收拾。

两个孩子无法收拾好书包，被告拿起藤条鞭打孩子，被女佣阻止。

隔天下午2时，两个孩子把遭惩罚，以及女佣被打之事告诉父亲。林志明带他们去看医生，过后报警告发妻子用藤条鞭打女佣。根据医药报告，女佣身体有鞭痕，出现肿块和红斑。（人名译音）