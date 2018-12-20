【暖势力】奥巴马扮圣诞老人．病童喜获礼物 圣诞节就快到来了，美国前总统奥巴马周二扮成圣诞老人走进华盛顿西北部一家儿童医院，为患病儿童送上了圣诞节的温暖祝福。

奥巴马不但送孩子礼物，与孩子玩牌，还与孩子玩自拍。（法新社照片）

圣诞节就快到来了，美国前总统奥巴马周二扮成圣诞老人走进华盛顿西北部一家儿童医院，为患病儿童送上了圣诞节的温暖祝福。

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据美国《华盛顿邮报》报道，事先医院只有极少数人知道奥巴马要到来的消息，当天奥巴马戴上圣诞帽，背着装满圣诞礼物的大口袋，走进医院，给了孩子们一个大大的惊喜。

报道称，奥巴马先和孩子们一起玩游戏，制作雪花、一起拼图，他告诉孩子们拼图也是他小时候最喜欢玩的游戏，之后他拿出袋子里的礼物送给孩子，有遥控车、女孩子喜欢的指甲油等等。奥巴马还同孩子和他们的父母进行了一对一交流，他鼓励一名明年就要迈入高中、但却因此过度紧张的孩子说：“即使是一个非常酷的孩子也不见得知道怎么做。”

儿童国家卫生系统总裁库尔特赞扬奥巴马说：“以后这一幕将会有很多人记得，在年底最繁忙的时候，几乎没有什么人愿意到医院来，但他能到医院，用他的热心温暖这些孩子们、他们的父母，还有医院的工作人员。”

离开前，奥巴马也向医院的工作人员表示感谢，并祝他们圣诞快乐。

奧巴馬戴上聖誕帽，背著裝滿聖誕禮物的大口袋，為患病兒童送上聖誕節祝福。（法新社照片）