琴声“引”来刀匪．女郎深夜弹琴遭洗劫 警方昨晚发文告指出，一名40岁男子涉及一起持刀抢劫案，昨天凌晨2时在乌节路被逮捕。

（新加坡20日讯）30岁女财务顾问见完客户，深夜经过麦士威路公共钢琴，停下来弹奏一曲，岂料琴声“引”刀匪，竟亮刀喝令：“给我钱！”，最后还押着受害人到提款机提钱。

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约两小时后匪落网

警方昨晚发文告指出，一名40岁男子涉及一起持刀抢劫案，昨天凌晨2时在乌节路被逮捕。

文告显示，警方于17日晚上11时45分接获报案，一女郎称在麦士威路的市区重建局中心外，被人持刀劫走1052元（约3200令吉）。

据了解，受害女郎是一名30岁的女财务顾问。

据知，女郎事发前在附近和客户见面后，准备走向丹戎巴葛地铁站乘搭地铁。

途中，她经过麦士威路的公共钢琴，当时夜已深，周围空无一人，她停下来弹奏一曲。殊不知，琴声或“引”来刀匪，一步一步靠近她。

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接着，刀匪趁女郎不注意时，从身后亮出20公分长的厨房刀喝令：“给我钱！”

据悉，女郎当场被吓坏，把钱包里的52元给了刀匪。然而，刀匪却不满足，向对方讨更多钱。

女郎最后从附近提款机提出1000元，刀匪得逞后逃之夭夭。

记者昨晚走访现场，发现事发地点摆放了两架钢琴，而到夜深人静时，确实十分僻静。一名保安人员则向记者证实此事，但不予置评。