教总：UPSR续保留．“废考等于零” 教总认为，如果小六评估考试（UPSR）继续存在，应试教育的各种弊端就无法根除，教育部在小学标准课程（KSSR）所设定的良好目标也难以达致。

（吉隆坡20日讯）教总认为，如果小六评估考试（UPSR）继续存在，应试教育的各种弊端就无法根除，教育部在小学标准课程（KSSR）所设定的良好目标也难以达致。

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因此，教总认为，教育部应朝向废除UPSR考试的方向努力，但同时也必须做好全面的准备，以确保学生的正常学习和发展。

认同KSSR理念惟未达标

教总在今日发布《华小推行小学标准课程概况调查报告》提到，大部份教师都认同KSSR的理念，特别是课程比较多元、活泼有趣，而且有效提升学生的高阶思维能力，不过，执行上却存有许多不足的地方，以致无法达标，甚至还引起诟病。

有关问卷调查的结果基本反映华小教师对KSSR语文和数理五个主要科目，在上课时间分配、课本和教材，以及教学和评价等相关方面的看法，同时也点出了目前KSSR在执行上所出现的问题，希望能够获得改善和解决。

报告说，有些学校认为，教育部在推行KSSR课程之前，并没有做好充份准备，而且也没有给予教师全面的培训以掌握KSSR和校本评价制度。

“教育部各个单位没有协调，各有各的要求，让学校无所适从，而且加重教师的行政工作。

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考试和学术成绩仍是指标

“在执行过程中，考试和学术成绩依然是教育部及相关单位评估学校的重要指标，这是和KSSR的目标相悖的。

“有鉴于此，教育部须正视这些问题，全面检讨，作出调整和改善，以确保KSSR的目标得以妥善落实。”

这项调查报告也包括了解教师在执行KSSR所面对的种种问题和挑战，包括一些科目的上课时间不足、课本内容过于深奥、教师尚未完全掌握KSSR评价方式，以及教师行政工作过多，以致影响教学等等。