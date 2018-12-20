许崇信：公众勿担心．怡医院行人桥结构安全 WhatsApp今天流传指有关行人天桥出现裂痕，目前行人天桥已经关闭，但在桥下经过的车子则受到威胁，并呼吁驾驶人士避开经过有关路段。

许崇信（蹲者）指出桥梁移位的位置。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保20日讯）怡保苏丹后拜润（中央）医院前面的行人天桥经过专才初步鉴定，没有结构性损坏，行动党甲巴央区议员许崇信吁请民众不要担心。

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他说，该行人桥桥梁早前被撞，以致已移位6至8吋，但没有影响该桥结构的安全。

WhatsApp流传出现裂痕

WhatsApp今天流传指有关行人天桥出现裂痕，目前行人天桥已经关闭，但在桥下经过的车子则受到威胁，并呼吁驾驶人士避开经过有关路段。

他今日在两名怡保市议员兼助理黄汉龙、陈慧沁和承建怡保排污系统工程的Mangku bumi的工程师视察该行人天桥时说，他被告之，行人桥中间支柱的破裂翼墙，其实显示其在撞墙事故发挥出保护桥梁功能，避免桥梁或直接被撞倒，而该支柱本身并不承担桥梁的重量，因此翼墙破裂不会导致桥梁坍塌。

脸书及手机通讯应用程式WhatsApp流传怡保苏丹后拜润医院前的行人天桥出现裂痕，并呼吁驾驶人士避开经过有关路段，不过当局已作出澄清表示桥梁没有结构性损坏，民众不必担心。

遭吊车碰撞导致桥梁移位

他说，该擦撞事件是在12月11日晚上发生，承包Mangkubumi运输的物流公司的吊车经过该桥底，不料吊臂碰撞到桥梁，导致桥梁移位，不过只造成表面一些损坏。

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他说，事发后隔天，Mangkubumi就采取行动，封锁了该行人桥，不让民众使用，至到目前还未开放。

他说，他被告之有关桥梁结构的调查到修缮工作完成，可能需时约1个月。

“其实将桥梁复位，只需一个晚上的时间，但因有广告牌，可能耗多一点时间，不过修理损坏的翼墙则需较长时间。”

他说，考虑到医院路交通繁忙，行人难过马路，有关方面考虑或提早解封该天桥，以让行人使用，惟在重新开放前需进行一些小修补，避免衍生意外，不管怎样，是否提早开放，还需探讨。

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为了道路使用者的安全，他们已建议工程师，在龟裂的翼墙处置放安全网，以免翼墙碎块掉落。

阿都尤努斯：周遭范围置放路障

掌管公共设施事务的州行政议员阿都尤努斯表示，怡保市政厅已向他汇报此课题，涉及的道路是由怡保市政厅管辖，该局已于周遭范围置放路障。

他强调，该桥梁的结构仍然稳固，裂痕也仅是由撞击的影响所致。有关的承包商正在针对桥梁结构作进一步勘查，并会于两周内提呈完整的修缮方案报告。承包商向当局提呈报告后，也会负责其修缮工作。

他也敦促有关单位，尽速进行修缮工作，避免发生不好的事故，以及保障公众的安全。