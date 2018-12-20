《水行侠》从宣传、发型、特效到交通· 温子仁堪称“省钱王” 甚至为了省下“临演费用”，温子仁还特意亲自下场进行客串，你能看出这位蒙着脸的海盗小兵就是温导吗？

温子仁（右）与“水行侠”杰森摩莫亚和“梅拉”安柏赫德一起坐飞机从菲律宾马尼拉的宣传行程离境时，三人共享一个头等舱机位。（图：温子仁IG）

DC超级英雄电影《水行侠》（Aquaman）目前在全球火热上映，并将于明日（21日）在美国隆重开画。

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《水行侠》除了票房方面势如破竹，目前已在中国大陆突破14亿人民币，也获得了不俗的评价，可谓名利双收。不过提到这种年度大片，除了票房，当然也要讨论成本。

DC宿敌漫威今年的重头戏《复仇者联盟3》成本超过3亿美元，近期才下画的《猛毒》成本为1亿美元。

而DC电影宇宙前作《蝙蝠侠大战超人》成本也超过3亿美元，英雄集结版《正义联盟》成本同样为3亿美元，《神奇女侠》则超过1亿美元。

作为DC电影宇宙今年唯一作品，全力打造的《水行侠》制作成本也达到1.6亿美元，这数字听起来很贵，但是要知道，这部电影大多数场面都是水下海战，还有各种深海奇异生物，这些都是要动用特效烧钱的。曾有媒体计算过，《水行侠》成本至少也要3亿美元，那么这些近一半的钱都是怎么省出来的呢？那就要看这位以低成本恐怖片成名的导演温子仁，是怎么赢得“省钱之王”称号的！

温子仁此前曾拍摄过《电锯惊魂》（SAW）、《招魂》（Conjuring）、《潜伏》（Insidious）等低成本高回酬的恐怖电影，而这次他也把他的省钱之道带到了奇幻电影《水行侠》摄制剧组。

电影中的大部分水下场景都需要特效，这笔特效费用可省不得，但为了营造演员在水中的漂浮感，剧组发明了一套叫做the tuning fork的机器，让演员的臀部挂在上面，再配合钢丝进行拍摄，这大大降低了后期特效的工作量。

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温子仁在片中启用了御用演员帕特里克·威尔森（《招魂》《潜伏》主角），同时他也是温子仁的好友。饰演大反派奥姆国王的帕特里克也曾在访谈节目中，吐槽过温子仁的省钱之道。

水底的头发要制作出漂浮感，这就意味着需要特效费。温子仁就为奥姆设计了一个头发扎上去的发型，虽然他因此被吐槽发际线太高，但却省下不少特效成本！

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电影中的的水行侠师父维科，同样采用了这个发型。

而在其他角色中，大量的士兵和海沟族人形怪物，都是演员穿上塑胶模型和盔甲的方法，采用传统的现场特效手段，又省去了一笔开支。

甚至为了省下“临演费用”，温子仁还特意亲自下场进行客串，你能看出这位蒙着脸的海盗小兵就是温导吗？

在海底戏时，温子仁还扮演了一次穿白色盔甲的亚特兰蒂斯士兵，并且还有一句台词：“what the hell”，不知观众们又有印象吗？

这并不是温子仁第一次客串电影，他此前也在《潜伏》中客串了一位路人大妈呢。

说到最搞笑的部分，当要属人类反派、海盗“黑蝠鲼”的配音，因为“黑蝠鲼”在电影后期带上了装甲面具，声音也有了回声似的变化。所以温子仁就要求演员叶海亚·阿卜杜勒在配音时头上套着垃圾桶，完美地模拟了黑蝠鲼在头盔中的声音。如此做法不仅免去了后期制作时间，还省下了后期费用。

在电影设计方面温子仁也亲力亲为，与设计团队一起研究创造忠于原著的各种武器。光是亚特兰蒂斯三叉戟就是他在原作基础上进行发挥，在几十种不同金色中挑选出来的。

在电影宣传工作上，与其他电影相比，《水行侠》的宣传开销也不大，采用了许多静态广告投放，而非动态平台。

温导还想出了这种把海报置放在游泳池底下的宣传方式，这样既能宣传，也吸引游客，重要的是还很廉价！

而且温子仁不仅自己省钱，还要带着身边的人一起省钱。在与“水行侠”杰森摩莫亚和女主角“梅拉”安柏赫德一起坐飞机从菲律宾马尼拉的宣传行程离境时，三人共只买了一个头等舱机位，而两位海王夫妇全程“蹭位”。

所以说，一个能拍出高水准、超卖座、又会省钱的好导演，华纳兄弟影业和DC还不赶紧抱着温子仁不放，开始着手下一部英雄电影？

温子仁历来执导或监制的作品成本VS票房（美元）：

《电锯惊魂》（SAW）：成本=120万；票房=1.03亿

《潜伏》（Insidious）：成本=100万；票房=9700万

《潜伏2》：成本=500万；票房=1.6亿

《招魂》（Conjuring）：成本=2000万；票房=3.2亿

《招魂2》：成本=4000万；票房=3.9亿

《鬼修女》（The Nun）：成本=2000万；票房=3亿

《玩命关头7》（Furious 7）：成本=2亿；票房=15亿。