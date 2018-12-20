投资者质疑软银投资WeWork．孙正义雄心受制约 软银集团麾下大型科技基金计划向共享工作空间初创企业WeWork投资160亿美元（约670亿令吉），但该基金的关键投资者对此犹豫不决，这令软银首席执行员孙正义的雄心受到财务能力制约，不得不另寻出路。

（日本．东京20讯）软银集团（Soft Bank Group）麾下大型科技基金计划向共享工作空间初创企业WeWork投资160亿美元（约670亿令吉），但该基金的关键投资者对此犹豫不决，这令软银首席执行员孙正义的雄心受到财务能力制约，不得不另寻出路。

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《华尔街日报》引述知情人士报道称，沙地阿拉伯和阿布扎比政府支持的基金已经告知软银高管，对于软银协商收购亏损的WeWork大多数股份的交易，他们感到担心。工业风格浓郁的办公空间和短期租约已令WeWork成为全球最炙手可热的初创企业之一。

在去年斥资44亿美元收购了WeWork近五分一股份之后，软银的Vision Fund现已是WeWork的大股东，去年的投资对后者估值为200亿美元。软银后来承诺再投40亿美元，其中包括上月承诺的30亿美元，对WeWork的估值为450亿美元。

知情人士称，新投资对WeWork的估值将在360亿美元左右，软银及其关联公司对WeWork的总投资额将超过240亿美元。