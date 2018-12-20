网上疯传虚构故事．连体五头骨是合成照 拥有超过430万名粉丝的脸书专页“Pictures in History”在本月15日上传一张标题为1918年罕见的连体五头骨照，引起超过1万人点赞、1100个留言及7000个分享，但其实这张照片是合成照。

脸书专页“Pictures in History”在本月15日上传一张标题为1918年罕见的连体五头骨照，引起超过1万人点赞、1100个留言及7000个分享。

（雪兰莪．八打灵再也20日讯）社交媒体近来流传一张极为罕见的连体五头骨的照片，引起网民的疯传与讨论，但其实这张照片是经过影像软件合成，由一张个人头骨合成的连体五头骨照。

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拥有超过430万名粉丝的脸书专页“Pictures in History”在本月15日上传一张标题为1918年罕见的连体五头骨照，引起超过1万人点赞、1100个留言及7000个分享，但其实这张照片是合成照。

通过Snopes网站的报道，这张照片最早可追溯至2006年12月14日，由一名叫理查吉特的网民于Flickr平台上传，并分享了连体五头骨照背后的故事。

他说，这个不寻常的头骨住在壁橱里长达41年，有次在糖果店门口走路时没有侧身而昏迷了3个星期，6只眼中有两只因枪支事故而失明，而他的葬礼结束后，头骨异常消失。

当然，上述的照片与故事纯属虚构，因为吉特在2006年12月8日上传个人头骨照，并坦言这张照片在Ebay平台购买，并通过Photoshop软件后制。

这张照片在脸书的关注率极高，有者对此照片信以为真，有者深感怀疑，但仍有许多明眼的网民一眼就看出修饰痕迹，立马留言揭发这张照片的真假。