一家人狂欢一整天！“环球聖诞乐”感受新加坡聖淘沙名胜世界暖冬魅力 这个聖诞节还未安排节目，或觉得节日不够精彩？不妨趁著这个年底佳节，與家人一同感受新加坡聖淘沙名胜世界的暖冬魅力！

新加坡环球影城“环球聖诞乐”

（新加坡讯）这个聖诞节还未安排节目，或觉得节日不够精彩？不妨趁著这个年底佳节，與家人一同感受新加坡聖淘沙名胜世界的暖冬魅力！

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新加坡环球影城举办的“环球聖诞乐”，将展开历来最大型的聖诞夜间巡游，而S.E.A.海洋馆呈献的东南亚首个“荧光海洋”，让人们在多種闪闪发亮的海洋生物包围下，欣赏多个灿烂悦目的装置艺术。

S.E.A.海洋馆“荧光海洋”-聖诞老人潜水表演

S.E.A.海洋馆“荧光海洋”- 七彩缤纷珊瑚区



至於户外活动爱好者，则不能错过水上探险乐园带来的“欢乐戏水趣”，不但可以與多个食物造型游泳圈“打卡”，在社群媒體上炫耀一番，更可挑战多个水上游戏，狂欢一整天。

重点推介：新加坡环球影城“环球聖诞乐”（即日-2019年1月1日）

年度重点推介“聖诞老人雪橇遊行”则是环球影城历来最大型的聖诞巡游。这个星光灿烂的夜间巡游由精心设计的花车队伍和超过50个聖诞角色，包括聖诞精灵、玩具士兵及聖诞老人组成。夜幕降临後，纽约大街将会化身聖诞亮灯街头派对，遊客可在幻彩灯光投射表演中和漫天飘雪下，與小黄人、芝麻街的伙伴们、怪物史莱克和菲欧娜公主等角色人物见面，享受动画电影的奇幻之夜。

新加坡环球影城“环球聖诞乐”-聖诞亮灯街头派对

新加坡环球影城“环球聖诞乐”-聖诞老人雪橇遊行



遊客也可观赏在好莱坞湖畔舞台举办的全新表演“玩具设计大比拼”，内容讲述一个关於玩具製造新手Evie Evergreen的窝心故事，细聽他如何在现今科技发达的时代寻找属於聖诞的真正意义。遊客们还跟著小精灵的活泼节奏，投入原创歌曲及B-Boy街舞表演，一起随歌起舞！

新加坡环球影城“环球聖诞乐”-玩具设计大比拼



浓厚的聖诞气氛弥漫整个园区，遊客可在“玛丽莲美丽之约”跟著熟悉的节奏翩翩起舞，也可以在聖诞特别版“摇滚点唱”中登台转动大唱片，从点播名单中选择歌曲。一家大小还可以在好莱坞剧院观赏“奥斯卡的聖诞节”，看看奥斯卡如何从对聖诞节满腹牢骚，逐渐转变成为聖诞节的头号粉丝。

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除了缤纷的聖诞灯饰、全新聖诞音乐表演以及壮观华丽的烟花表演，园区开放时间更于指定晚上分别延长至晚上9时及10时，让大家尽情享受驚险刺激，越夜越精彩的游乐设施和景点。遊客们无须担心额外收费，“环球聖诞乐”的费用已包含在新加坡环球影城的入场门票中。由即日起至2019年1月1日，遊客可以优惠價於网上预订门票，成人优惠一日票为新币72元（原價新币76元）。若遊客计划下午5时後进场，将提供特别套票，详情可於官方网站查询。

重点推介：东南亚首个“荧光海洋”（即日-2019年1月6日）

S.E.A.海洋馆“荧光海洋”



今年，S.E.A.海洋馆为遊客带来前所未有的聖诞體验，将水底世界化身梦幻聖诞乐园，带来闪闪发光的海洋生物、灿烂悦目的光影艺术装置及聖诞老人潜水表演，让遊客在多種海洋生物包围下，度过一个难忘聖诞。

遊客可以在五个多感官體验区，浸沉在灵感源自荧光海洋生物的奇妙世界。从“荧光密室”开始踏上科学探索之行，瞭解荧光生物與生物发光的区别，及用荧光笔写下新年願望。深入“七彩缤纷珊瑚区”，遊客可以在紫外光下细心观赏海洋馆内的珊瑚族群，和置身於飞舞珊瑚触须装置艺术中。

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另一感官體验区“虚拟世界”内还可以找到互动光影艺术装置，让想像驰骋在多姿多采的海底世界之中;想要近距離接触不同类型的水母，“欢乐水母区”绝对可以让遊客心願成真；以及透过投影技术在“深海地带”发现生活在黑暗深海的奇珍怪鱼，呈献独一无二的水底景观。

除此之外，遊客至爱的潜水聖诞老人和精灵将会回归，以一连串滑稽搞笑的动作，與他们的深海鱼类朋友同乐。现在订票更可享有网上订购优惠，由即日起至2019年1月6日，购买“荧光海洋家庭套票”（两位成人一位兒童）只需新币99元，如随行多一名兒童，只要另加新币29元，便可免费参观S.E.A.海洋馆和海事博物馆，以超值價享受家庭同游的佳节欢乐时光！除了购买家庭套票之外，也可选择购买“S.E.A.海洋馆+海事博物馆成人一日票套票+價值新币5元的餐饮券，只需新币41元，也可欣赏荧光海洋的世界。

水上探险乐园“欢乐戏水趣”（即日-12月30日）

水上探险乐园“欢乐戏水趣”



由即日起至12月30日期间，每逢週末及公众假期，不论年龄大小，户外运动爱好者都可以在水上探险乐园“欢乐戏水趣”冒险一番。在冲浪湾投入一场前所未有的“美食大战”，乐园为宾客准备了多款食物造型的巨形水泡，好让遊客在社群媒體上炫耀一番。想要寻求刺激的遊客可以来一场“水球大战”，瞄准目标尽情投掷水球！还有娱乐指数满分的“对口型比赛”和在游泳圈上举行的“无比“震”驚”，都在驻场DJ播送的节奏下等待大家来挑战。

遊客只需要拍摄精彩瞬间並上传至社交媒體，就有機会赢取运动相機！即日至2019年1月1日，购买“水上探险乐园+海事博物馆一日成人套票”，只需新币38元，快来與三五好友组队挑战！

节日盛宴汇聚环球滋味

香草牛油北海道扇贝（海之味水族餐厅）



今年佳节，环球滋味将汇聚新加坡聖淘沙名胜世界。由国际名厨精心炮制的节日盛宴，让遊客饱餐一顿，继续尽情畅玩各个景点！由新派中菜（Forest森新派中餐厅）、精致海鲜佳肴（海之味水族餐厅）及豐富自助晚餐（Sessions辣椒螃蟹新味餐厅），多款佳节限定餐点都让能美食爱好者大快朶颐

这个年底佳节就與家人一同到新加坡聖淘沙名胜世界过一个难忘的假期吧！欲知更多详情，请查询https://rws.fun/christmas-sinchew。