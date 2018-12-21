热带雨林公园有人盗木？·原来是森林局清理倒树 （山打根20日讯）山打根热带雨林公园里有人非法砍伐受保护树木？原来只是清理倒树而已。





由于连日狂风暴雨，造成山打根热带雨林公园许多棵大树被风刮倒，有待清理。左图为有网民在脸书上载图文，质疑有关当局为何砍伐热带雨林受保护森林的树木。

（山打根20日讯）山打根热带雨林公园里有人非法砍伐受保护树木？原来只是清理倒树而已。

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■网民贴文引议论

有网民于昨晚（19日）在脸书上载图文，质疑有关当局为何砍伐热带雨林受保护森林的树木。该网民在帖文中写道：“乍喜还忧！森林保留地怎还有砍伐木材呢？”

该网民的帖文一出，引起其他网民议论纷纷，包括留言：“为什么砍！”，更有者留言“那之前收入门票说是‘保育’是糊弄市民吗？”，此帖文一出，随获34人按赞及情绪按钮，其中4人按怒。

热带雨林公园职员沙拉马接受《星洲日报》访问时指出，是网民误会了，由于连日狂风暴雨，一些大树被狂风刮倒，他们只是清理倒树，以及清除路边一些岌岌可危的大树。

他说，由于时逢雨季，为防路边大树或大树树枝突然倒下，致伤正在运动的民众，森林局首席护林员拿督马索再尼向该公园职员发出指示，要求他们清理公园里的倒树，包括路边一些有可能被狂风刮倒的大树。

“靠近路边的大树相当危险，倘若粗大的树枝倒下，就会砸伤路人。”

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■职员：网民别单看表面

沙拉马说，热带雨林公园是由沙巴森林局管理，砍伐受保护森林区的树木是违法行为。根据1968年沙巴森林法令，若砍伐、采摘、改变及移动受保护森林的植物，违法者将面临罚款不超过50万令吉及监禁不少过1年及不超过20年。

沙拉马在热带雨林公园工作已12年，现年64岁的他至今还未退休，主要原因是当局需要他的才能与经验，故此特意挽留他。他表示，或许会在近1、2年内退休。

他表示，网民没经过仔细了解考证，单从表面看事情，引起不必要的误会，甚至误认为当局非法大量砍伐树木。

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■热带雨林公园人潮增

另外，沙拉马说，到热带雨林公园跑步运动的人数在这年内有所增长，大多数人都选择星期六及日到公园运动，如跑步与徒步，工作日则较少人。

沙拉马相信热带雨林公园在取消入门费后，会吸引更多人潮前往公园运动。“由于最近时逢雨季，相信明年2至3月期间，将有很多人到这里运动，因入门费已取消，一定会吸引大量人潮。”

据本报报道，森马索再尼宣布，山打根热带雨林公园取消入门费，立即生效。该公园是于2015年7月1日起收取入门费，成年人每人2令吉，18岁以下者及学生每人1令吉，曾引起民众反弹。

热带雨林公园设有通告板，阐明保护森林区一切被禁止行为，包括砍伐、采摘森里的任何植物。



