林冠英：马华若放手自立合作社．“会考虑续拨5千万” 财政部长林冠英说，如果马华放手自立合作社的控制权，政府将会考虑继续提供1年5000万令吉的拨款。

林冠英展示自立合作社的股权架构。（图：星洲日报）

（布城20日讯）财政部长林冠英说，如果马华放手自立合作社的控制权，政府将会考虑继续提供1年5000万令吉的拨款。

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他今日在部门向中文报记者说，假如自立合作社和拉曼大学学院独立，交由专业团队去管理，没有了政治背景和阴影，政府会考虑给拨款，拉大最少可得3000万令吉。

他表示，根据资料显示，马华显然操控了自立合作社，不过，在政治、教育和经济分家的大原则下，政府将不会为自立合作社提供拨款。

他说，若自立合作社继续由马华控制，由于牵涉全球最大的“一个马来西亚公司”（1MDB）丑闻，就会为自立合作社带来政治不便和伤害。

指自立获1MDB拨款

林冠英表示，已掌握了自立合作社和一马公司有关连的一些资料，他表明本身不单只是行动党秘书长，更是财长，绝不能信口开河。

他说，由马华控制的自立合作社，突然拿到一马公司的拨款。他指马华知晓整个事件，因此，马华应该脱手自立合作社的股权，否则，这种政治不便会引起更多麻烦。

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针对如何引起不便的问题，他说：“因为它涉及全球最大的丑闻，相信马华领袖知道我在讲什么，这值得吗？何必引起这些不便！”

询及是马华拿到一马公司的钱转发给自立合作社，还是自立合作社直接取得一马公司的拨款，他认为应该交由马华自己去解释。

林冠英也否认本身是藉这些课题对马华展开报复行动，因为如果是报复就会一分钱都不给，但政府还是交由官员去衡量处理拨款事宜。

针对政府在追讨一马公司的钱，政府会否向自立合作社追回拨款，他表示这将交由相关单位去处理。

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“搞政治人若去搞经济，就会引起贪污腐败，当然还未发生。但是，是否能保障未来不会发生，尤其现在已失去政权，这是唯一的党产。”

自立董事部不少马华领袖

林冠英也说，虽然马华否认控制自立合作社，但董事部却有不少马华领袖。

林冠英也公开展示自立合作社的控股架构，马华合作社（KOMAWAH）操控了64万2304令吉的股权，但却掌控了321张投票权，并且15人董事局中就有6人来自马华合作社。

他说，反观，5万9937名个人社员持有6291万7593令吉的股票，但投票权只有265张，输给马华合作社。

他说，自立合作社之前是在政治力量下，获得政府3年1亿5000万令吉零利息的拨款，并以4%借出去，政府现在将不会再拨款。

他坦承，学校董事长可以是马华人，他无意促马华领袖全辞职，但是，学校却必须是政府的，政府照样会提供援助金，但若属于政党操控，原则上就不应该给，不过，政府心态好，还是给拉大550万令吉。

“马华是时候放手了，让自立合作社能够自主和真正自立，这样才对会员有所交待和公平的对待。”

“拉大涨学费须申请”

林冠英：坚决不批

针对马华已经宣布调涨拉大学费问题，林冠英提醒马华已非执政党，切勿为所欲为，因为要调涨学费，必须要获得政府的批准。

他重申不准许拉曼大学学院调高学费，他说，马华可以宣布调学费，但一定要向政府申请。

针对拉大每年都会调高3至4%学费的问题，他表示这些都需要获得政府的批准，他坚决表示不会批准。

针对政经应该分家，有丑闻者是否应该禁止加入希盟的问题，他表示有丑闻者不应加入希盟。

针对曾经导致他入狱的马六甲前首长拉欣加入土团党问题，他表示首相已经回应了，他不愿再提。

另外，林冠英表示不会出席本月28至30日的土团党的代表大会，因为他本身不在，放假去休息了。