SOSMA下曾被扣10天．玛丽亚陈诉警方索赔 曾在2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）下遭警方逮捕及扣押长达10天的八打灵再也国会议员玛丽亚陈，要求警方等3造就2年前所犯下的非法逮捕及扣押作出赔偿。

（吉隆坡20日讯）曾在2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）下遭警方逮捕及扣押长达10天的八打灵再也国会议员玛丽亚陈，要求警方等3造就2年前所犯下的非法逮捕及扣押作出赔偿。

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62岁的玛丽亚陈是于8月6日入禀高庭，并在诉讼中把时任全国总警长、内政部和政府列为第一至第三答辩人。

玛丽亚陈是于2016年11月18日下午3时10分，在净选盟位于八打灵再也的办公室内被警方逮捕，并遭警方遮盖双眼被带走。

她在诉状中指出，警方在展开逮捕时并没有告知她或其律师有关逮捕的理由，直至同年11月20日，其家人才被告知她在2012年国家安全罪行（特别措施）法令下被逮捕。

她表示，时任全国总警长丹斯里卡立当时声称她犯下了危害国家安全的严重罪行。

关狭小囚室申诉不受理

玛丽亚陈表示，当其家人入禀高庭申请人身保护令，要求法庭马上释放她，不过，警方却在高庭开审的前一天，即2016年11月28日就释放了她，较后也没有援引任何条文提控她，这足以证明警方的逮捕是毫无根据的。

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她透露，她在被捕期间遭关押在一间非常狭小的囚室内，室内没有任何床铺或枕头，甚至连被子都没有，尽管她告知警方本身患有高血压及骨关节炎，但警方却完全不理会。

她认为，警方在净选盟5.0大集会前夕逮捕她只是为了打乱集会的计划，以及阻吓民众勿出席集会。

鉴此，她要求警方就非法逮捕、错误囚禁及剥夺其人身自由等作出赔偿。

警否认逮捕具政治动机

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不过，警方等3造入禀答辩书说，卡立当时已澄清逮捕玛丽亚陈并非出自于任何政治动机，并否认玛丽亚陈在逮捕期间获得不好的待遇。

他们声称，逮捕玛丽亚陈的整个过程是符合法律及合理的，因为警方是在接获民众投报后，有合理的理由相信玛丽亚陈涉及在一些可破坏国家民主制度及危害国家安全的活动中。

玛丽亚陈的代表律师拉蒂花说，案件将于明年1月16日过堂，截至目前为止，法官拿督聂哈斯末或总检察署并没有就此案提出任何和解方案。