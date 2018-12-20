斗湖机场厕所残破飘臭·陈志新忧成国际笑话 （斗湖20日讯）斗湖市议会公共卫生工作小组主任拿督陈志新今日表示，斗湖机场大厦内的厕所问题一箩筐，排水系统已故障一段时间，使用后无法冲水，导致恶臭难闻，机场管理层必须从速解决有关问题。

斗湖机场大厦内厕所木门锁已损坏。

（斗湖20日讯）斗湖市议会公共卫生工作小组主任拿督陈志新今日表示，斗湖机场大厦内的厕所问题一箩筐，排水系统已故障一段时间，使用后无法冲水，导致恶臭难闻，机场管理层必须从速解决有关问题。

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“更何况，州旅游部已宣布明年为观光斗湖旅游年，预计2021年全面提升斗湖机场成为国际机场的建议，倘若有关诸如厕所卫生问题这点小事都无法从速解决的话，绝对是一桩笑话，无法让人信服。”

陈志新表示，在使用机场的厕所时，若发现衍生种种问题，就可知道有关管理层是否重视周遭环境的卫生，这对本地及外国游客来说相对的重要，若连最基本的厕所卫生都搞不好，如何达致推动旅游观光年的成效？

陈志新今日上午与众市议员，包括各个工作小组主任等，前往斗湖机场视察各项操作，迎合斗湖地方政府推动地方发展，包括旅游领域上所应达致标准作业程序及视察进度。

他已经接获许多民众投诉有关斗湖机场大厦内的厕所发生的种种问题，同时机场的清洁工人也就有关问题反映予管理层，机场行政处迄今没有采取应对方式。此外，残障人的特殊厕所的门锁已损坏，电灯也半脱落。

他表示将与机场管理层洽谈有关机场大厦所面对的问题，给予充裕时间让相关方面着手处理解决，同时表示他们会在下月再次前往视察，确保有关问题获解决。