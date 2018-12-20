槟消协：笔试面试评估智力．促检讨未满6岁入学 槟城消费人协会主席莫哈末依里斯说，政府应检讨不满6岁儿童入读一年级的程序。

（槟城20日讯）槟城消费人协会主席莫哈末依里斯说，政府应检讨不满6岁儿童入读一年级的程序。

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他说，儿童在入学那年的1月1日必须满6岁。不过，从2003年开始，欠两周才满6岁的儿童（1月2至15日出生）也准入学，条件是他们要有6岁儿童的“智力和阅读年龄”。

他今日发文告说，要求那些差两周才满6岁的儿童必须通过一个很麻烦的评估程序。

“首先是笔试，及格了再面试。

这个评估程序使家长不敢为孩子报考，而对于要乘车参加考试的远地儿童也实在辛苦。”

他说，所有进一年级的新生在开学那几天必须参加一个分班考试，然后按他们的“智力和阅读能力”分到A、B、C班等等。

“由于小两周的儿童和满6岁的儿童，将在同样的学校和班级读书，前者应参加同样的考试，如果及格就准入学，否则就要等到他们的‘智力和阅读能力’达到6岁的程度。”

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他认为，教育部做事要有创新精神，以便带来改善，因此必须抛弃旧的方式，而且要有信心做出改变。让差两周才满6岁的儿童在开学第一周和其他学生参加同样的考试，教育部不损失什么，反而能获得经验。