妇援组织：确保家暴幸存者安全．婚姻调解庭程序应检讨 妇女援助组织（WAO）今日指出，非穆斯林夫妇一般在申请离婚前必须出席国民登记局的婚姻调解庭（MarriageTribunal），该组织认为，在涉及家暴的婚姻中，这一项要求可能致使家暴幸存者暴露在危险中。

（吉隆坡20日讯）妇女援助组织（WAO）今日指出，非穆斯林夫妇一般在申请离婚前必须出席国民登记局的婚姻调解庭（MarriageTribunal），该组织认为，在涉及家暴的婚姻中，这一项要求可能致使家暴幸存者暴露在危险中。

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妇女援助组织发表文告指出，2014至2017年期间，我国共接获1万5617起家暴案投报，仅2017年就接获5700宗投报。

与施暴配偶同场身心受害

该组织因此促请国民登记局重新审查婚姻调解庭程序，以确保家暴幸存者的安全。针对涉及家暴的案件，可拟定特殊的程序，以解决极可能出现的三大风险。

（一）幸存者须要在与施暴配偶最后居住的地区出席婚姻调解庭。根据《1976年法律改革（婚姻及离婚）法令》106（2）条文，若离婚案的双方已分开居住，案件则转交至双方最后居住地的婚姻调解庭。对于家暴幸存者来说，这一项要求可能对她们的身心健康有害。

普遍上，逃离受虐家园的家暴幸存者都会选择搬迁至另一个地区居住，一是为了她们的安全，也让她们有机会开始新生活。让幸存者返回施暴者所居住的地区，可能会对幸存者带来严重的恐惧和创伤，同时让她处于危险之中。

申请豁免费用高昂

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虽然该法令第106（1）（vi）条文中阐明，可在“案件转移至调解庭并不可行”的情况下豁免婚姻调解庭程序，但申请这项豁免的法律费用通常约为5000至6000令吉，这对许多妇女来说法律费用过高，特别是对那些离开虐待家庭甚至可能在搬迁时被迫离职的妇女。

该组织表示，目前的国民登记局婚姻调解庭程序必须进行修正，以让家暴幸存者可在没有律师协助或额外费用的情况下，免费援引该法令106（1）（vi）条文中阐明的豁免权申请。

（二）幸存者往往被要求与施暴配偶一起出席婚姻调解庭。虽然《1976年法律改革（婚姻及离婚）法令》强制双方必须出席国民登记局婚姻调解庭，但该法令并没有强制要求离婚案的双方必须同时出现。

然而，根据妇女援助组织的经验，许多女性被要求与丈夫同时出现，即使在拥有家暴背景的情况下也是如此。这导致妇女受到施暴者配偶，甚至他的朋友和家人的骚扰和恐吓。

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该组织认为，鉴于家暴幸存者兼离婚申请人可能受到严重伤害，国民登记局必须清楚指示，表明离婚双方不需要同时出庭，并明确禁止国民登记局官员安排涉及家暴的离婚案件者同时出庭。

无安全程序保障家暴幸存者

（三）婚姻调解庭并没有标准的安全程序以保障幸存者的安全。目前出席国民登记局婚姻调解庭的家暴幸存者面对的主要危险之一是，倘若真的发生任何危机，当局并没有可采取的标准安全措施来确保她们和其他有风险的参与者的安全。即使出席者已获得紧急保护令、临时保护令或保护令，其中并没有特殊的处理方案。

通过制定一个标准的安全程序，并让所有国民登记局官员进行培训，可以改善目前面对的安全漏洞问题及国民登记局官员的应对方式。一项全面的安全计划可包括让官员或警察在场，以应对幸存者在出席婚姻调解庭之时，可能出现的风险（倘若幸存者没有申请或没有获得豁免）。

“鉴于国民登记局在家暴幸存者逃离虐待和向前迈进的过程中扮演着关键作用，因此国民登记局应修订现有程序，并确保尽力保障家暴幸存者的安全。”