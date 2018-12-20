马航亚航违竞争法各罚1千万．高庭维持竞委会判决 高庭今日维持马来西亚竞争委员会（MyCC），判处马航和亚航因违反2010年竞争法令第4（2）（b）条文，而须各缴付1000万令吉罚款的决定。

依斯甘达（左）在律师拿督林志伟的陪同下召开新闻发布会。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）高庭今日维持马来西亚竞争委员会（MyCC），判处马航和亚航因违反2010年竞争法令第4（2）（b）条文，而须各缴付1000万令吉罚款的决定。

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承审本案的高庭法官拿督诺丁哈山认为，竞争上诉仲裁庭于2016年2月4日推翻竞委会决定的裁决是错误的，所以他决定撤销竞争上诉仲裁庭的裁决。

法官在发表判词时说，在考量了两航空公司代表律师所提呈的案例和书面陈词后，他认同，马航与亚航在2011年所签署的协议带有共享航空运输服务领域市场的目的，抵触了竞争法令。

针对竞委会到底是否有法律地位向高庭提出上诉一事，法官表示，尽管政府成立了马来西亚航空委员会（MAVCOM）来掌管国内航空业，不过，这起事故发生在MAVCOM成立之前，所以竞委会仍有法律地位兴讼。

亚航代表律师杨顺明表示，亚航将针对高庭今日的裁决入禀上诉庭提出上诉。

竞委会是在2013年9月6日宣布，马航及亚航于2011年前签署但后来作废的“综合性合作框架”违反了2010年竞争法令第4（2）（b）条文，而决定对这两家航空业双雄祭出重罚，分别判处马航及亚航各1000万令吉的罚款。

亚航马航交换股权触法

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亚航大股东Tune Air私人有限公司和马航大股东国库控股（Khazanah）是在2011年8月提出换股协议，以亚航10%股权交换马航的20.5%股权，让双方设立深入的全面合作架构。

不过，竞委会发现，两家公司的协议带有共享航空运输服务领域市场的目的，抵触了竞争法令。

马航和亚航较后向竞争上诉仲裁庭提出上诉，并成功于2016年2月4日推翻竞委会的决定；竞委会不满裁决，入禀高庭提出上诉。

根据法律程序，马航和亚航尚有两次上诉的机会，即上诉庭和联邦法院。

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竞委会追讨2千万罚款

竞委会的首席执行员依斯甘达披露，该会对高庭的裁决感到高兴，并会考虑下一步的行动，向马航和亚航追讨合共2000万令吉的罚款。

依斯甘达在庭外受访时强调，马航和亚航迄今尚未支付任何罚款，所以根本不存在竞委会在竞争上诉仲裁庭裁决后，是否已退还马航或亚航所支付的罚款课题。

受询高庭今日的裁决是否已向本地业者传达了特定讯息时，他说，高庭清楚说明，2010年竞争法令4条文赋予竞委会调查的权力，而任何违法者，无论是哪一个行业或领域，都可被判处罚款。

他强调，竞委会是根据马航和亚航的年收入来决定罚款的数额。