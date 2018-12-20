哥宾星：与马新社RTM合作．明年设电子新闻平台 通讯及多媒体部长哥宾星说，该部计划明年与马新社及国营电视台（RTM）合作，设立电子新闻平台，即时传达准确的新闻内容，以确保有能力与社交媒体竞争。

哥宾星巡访国营视台时，接受柔佛电台（Johor FM）的访问。（图：星洲日报）

（柔佛．新山20日讯）通讯及多媒体部长哥宾星说，该部计划明年与马新社及国营电视台（RTM）合作，设立电子新闻平台，即时传达准确的新闻内容，以确保有能力与社交媒体竞争。

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他指出，基于马新社新任首席执行员将于明年1月2日上任，因此他将会在之后与对方商讨合作事宜，并于明年第一个季度公布详情。

他说，现阶段他仍在与上述媒体机构探讨合作模式，寻找适合的机制来传播新闻，并结合使用社交媒体，电子新闻平台的名称则是其次。

哥宾星今日到柔佛州国营电视台展开工作巡访，并于较后受询时说，为了避免出现工作重叠的情况，三方成立的电子新闻平台可善用现有资源发挥最大效用，在处理新闻方面应兼具充实内容及反应迅速。

随着社交媒体被大众广泛使用，哥宾星认为，上述电子新闻平台或可效仿新加坡亚洲新闻台，同时间活跃于社交媒体平台，确保新闻平台走在前段，为人民带来最新消息。