【与癌乖乖say goodbye的日子 Day 3】袁博文 ‧ 术前，报备假东西 我一一答无，心却想，我又不是韩国人……后来突然想起，立即张开嘴：有一颗做了牙冠的牙齿，算“假东西”吗？

定下手术日期，术前一天就得先入院准备。

广告

由于第二天早上7点要做CT扫描，晚上护士吩咐凌晨5时就得断食断饮，要吃早餐得趁早，再加上妹妹叮咛，无论做检查还是做手术，之前最好先洗澡并且一定要洗头，那我岂不是得三四点就起床了？

虽割舍世杯赛事早早就去睡了，可我第二天还是睡过时，醒来时已5点，只匆匆来得及喝了两大杯水，早餐都来不及吃，然后就去洗澡了。洗完出来不到5分钟，护士来了，并带来了一瓶消毒沐浴露和病人袍，要我去洗澡，从头到脚。我指着湿发：我刚洗了，还要再洗？护士点头，不容抗拒，所以那天凌晨五点多，顶着冷风，我洗了两次澡。

做CT扫描一如影视剧常见到的那样，人被送进去那大圆筒内，身上的毛病经由之前被注射体内的药水被照得无所遁形，然后，我又坐着轮椅被送回病房，等待手术。

我对护士说，不坐轮椅，自己走行吗？护士连连摇头，指着轮椅要我坐好，所以我就当自己没脚，坐着被推来推去；而到了手术前一小时，更是躺着被推的，我的视线只余看着天花板以及灯形状的变化。

在进入手术室之前，有一个医生负责做例行询问，名字、出生日期、年龄等，更着重问的是，我身上有没有“假东西”？例如：有没有隆胸、有没假肢、有没整过容等……我一一答无，心却想，我又不是韩国人……后来突然想起，立即张开嘴：有一颗做了牙冠的牙齿，算“假东西”吗？

医生瞄了一下，然后记录在案：假牙一颗。

广告

因我断食超过20小时，麻醉师在术前先给我吊点滴，可是我手背上的血管太细了，点滴流入体内缓慢，手术时间不能再延时，点滴还有大半瓶，无奈，只好连同点滴瓶一起推入手术室了。

进入手术室后，我眼睛跟室内的医务人员一样忙碌，太多仪器要瞄了。可没多久，麻醉师就抽掉点滴针，换上麻醉针，还让我口鼻套上氧气罩，吩咐我吸气。我吸气，想“这什么气味？”因辨不出便再用力吸一次，然后就没知觉了……