廖国平 ‧ 后悔 孩子小学的课业对他犹如神山，可望不可即，想指导孩子时才惊觉当年的错误，孩子偏偏又追随自己曾做过的蠢事，说到这，一脸凄伤无奈，望着满江红一筹莫展。

辅导室里突然传来碰撞墙壁声，紧接着伴随着声嘶力竭的绝望怒吼，办公室里的同事纷纷涌向声源门口，个个神色凝重，满脸狐疑。从玻璃透望，一位女老师从身后紧抱一位妇人的身子，如同镇暴队警察制伏暴民，一边还得提防在上空乱挣扎的双手击中自己的脸，其他老师在旁协助，设法让她冷静。眼看人群激增，我和另一个同事赶紧劝告围观者离开是非门口。

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过后从同事知道，妇人得知女儿早恋，无心学习，成绩一泻千里，还萌生辍学念头，特地从新加坡赶回来劝阻，女儿执意己见，奔赴绯色的梦想，一时心中悲怆欲绝，不惜以身撞墙，挽回女儿金刚钻般坚持。再下来的消息是妇人当年就是早恋辍学，提前扛起父母的责任。恋爱是浪漫甜蜜，婚姻却是现实残酷，看清楚对方缺点后，双方离异，她独自挑起重担，远赴新加坡工作，教育孩子的重责由年老的父母代劳。然而孩子却又步上她的后尘。早婚已经让她悔不当初，孩子却又陷入自己曾经走过的路，苦劝不果，情绪崩溃。撕心裂肺的哀嚎并没有唤起孩子的醒觉，感受母亲的苦心，遥远的浪漫使孩子坚定信念，一如当年她不领父母的情，斗转星移，角色对换，剧情不改，心痛的人改了样，这样的苦果何时了呢？

后悔从来就不是当时的事。总是在多年以后，夜阑人静，独坐不寐时，那份深沉的歉疚懊悔在不经意的落寞中突然跃上心头，让人在过往的回忆里黯然神伤，独自饮尽苦涩的欢乐。

家长日与家长会谈时，提及孩子成绩差，一个家长的眼神急速黯淡，如同在地狱游走，说当时年少无知，顾着行乐，贪恋仙境乐园，只想早早逃离知识宝地。欢乐的日子总是特别快就晃过去，自己不是彼得潘，也没法年年14岁，岁月增长了，陡然惊觉马齿徒增，贫乏的知识在社会里让他吃尽苦头，悔不当初却已经无法回到少年时，孩子小学的课业对他犹如神山，可望不可即，想指导孩子时才惊觉当年的错误，孩子偏偏又追随自己曾做过的蠢事，说到这，一脸凄伤无奈，望着满江红一筹莫展。眼里放映着失望无奈，当年种下的因要二十多年后才亲尝苦果。

我望向窗外，阳光满地，心却是阴的。