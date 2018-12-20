星洲日报联办富贵集团赞助．2月16日千人挥春赛 由星洲日报、新纪元大学学院及马来西亚书艺协会联办，富贵集团赞助的2019己亥“千人挥春比赛”，将于2月16日（星期六）早上9时至下午1时30分，在士毛月富贵山庄中华人文碑林举办。

活动联办嘉宾呼吁群众参与2019己亥\"千人挥春比赛\"，感染节庆的欢乐气氛。 前排左起杨靖耀、曾毓林、李姐䭲、黄瑞庆及吴振声；中排左起曾翎龙、房芊苓、陈玉凤及甄振球；第三排左起郑文彬、蔡宓秘、刘永萍、黄美莉及林淑芳。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也20日讯）由星洲日报、新纪元大学学院及马来西亚书艺协会联办，富贵集团赞助的2019己亥“千人挥春比赛”，将于2月16日（星期六）早上9时至下午1时30分，在士毛月富贵山庄中华人文碑林举办。

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增参赛名额提高奖金

由于去年的反应热烈，赞助单位特别增加了奖项名额，同时也提高奖金，希望让更多人沾染喜悦。

千人挥春比赛旨在促进文化传承、提升书艺水平和增添春节的气息，继2018年获得大众踊跃参与以后，主办方决定将此次的参赛名额增加至2000人，同时把小学组和中学组优秀奖的名额从上届的10人增加到25人，小学组奖金也从50令吉增加到100令吉，希望让更多人有机会参与，到现场感染节庆的欢乐气氛。

挥春赛制分为4组，即小学组、中学组、公开组和家庭组，每人只限参加一组。

公开组不限国籍、种族、性别、年龄；家庭组的参与成员最少3位、最多4位直系家属（祖父母、父母、配偶、子女），且仅限40组报名。

其他组别报名人数则不拘。

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此外，活动现场也将会有舞狮表演和充满春节气氛的小游戏等等，是老少咸宜的节庆家庭活动。

有兴趣参与者，欢迎上网通过此链接bit.ly/2A3TEIZ了解更多比赛规则、奖项和报名等细节，截止日期为2019年1月25日。若有询问可洽星洲日报文教部（03-79658507）。

李姐䭲：提早接受报名

富贵集团中马区首席营运长拿汀李姐䭲说，今年农历新年首次在士毛月富贵山庄中华人文碑林举办的千人挥春比赛，反应热烈，报名截止后仍有很多人欲报名，所以明年初举行的挥春比赛，决定提早接受报名，同时增加更多名额。

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她说，富贵集团特别重视“家庭组”，这是一个可供一家几口组成团队来挥毫的组别。“在这一组，作品不是最重要的，一家人和气融融分工合作来完成作品，才是我们所感动的。”

“过去很多比赛都注重个人表现，但我们希望透过这次比赛，让一家人共同参与，而且还发扬了中华文化家庭和孝道观念。”

新纪元大学学院公关主任吴振声表示，我国史上第一间提供华文教育的五福书院创办于1819年，这意味着马来西亚华文教育已有200年，刚好明年也遇上星洲日报90周年、五四运动100年，在这具有特殊意义的年份，举办千人挥春比赛是最好的时机。

黄瑞庆：将办会长个人书法展

马来西亚书艺协会评审主任黄瑞庆说，书艺协会将举办会长个人书法展，为马来西亚书艺研究院筹募启动资金，将从中国传承下来的书法，再经由大马两三代人的努力与学习挥豪的作品发扬下去。