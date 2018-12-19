蔡启予 ‧ 骆拓画狂飙马 疾奔中的马，他也不着意画马眼，实则高速下也看不清马眼，而劲动中的马虽不画马眼，却依然神气十足。

近代自徐悲鸿出，他的画马结合了西画结构透视解剖素描的技法，横空出世，令千年来的画马艺术别开生面，焕然一新。他具备中国画传统笔墨技法的深湛造诣，也做到了中学为体，西学为用，浑然圆融。他画的马，正是他在中西融合上的极致。

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骆拓传承徐悲鸿衣钵，在画马的继续发展上，开拓出了更宽广的艺术天地。他将马引入了山水画中，他也画夜景中的马。而在奔马的研发上，他画出了更为强劲的动感和动态，狂奔疾速的狂飙马，独开个人独到的境界。

马能奔善驰，向来赋比予奋发，勇往直前的精神，故画家多喜画奔马，骆拓画奔马，喜以表现其野性的美，他于1957年被打成右派，长期下乡劳役，所以他基本上不画笼头奴役的马。

在劳改期间，他也度过了一段不短的牧马生涯，他是熟知马的，他说奔跑中的马，开嘴而不闭嘴。

他早期画马，由于住在徐悲鸿家，那几年的亲灸中，徐悲鸿以一代画马巨擘，于画马冷暖自知，既为义父又为严师，对骆拓有极严格的训练，在所有弟子中，骆拓所得独多，故画马，骆拓是片片成竹在胸的。在长期画马及牧马所见，就触及了速度的问题。从现实及生活中的马，用以画出更快速的速度，似无先例可循，即如徐悲鸿画奔马，也只是小跑动作。他画狂奔马，奔速疾快无伦，似欲豁出老命，他是怎样画的？

他画的马，是从写生及观察中来。照着生活中的马来画，是有所局限的，也没法凸显那种快的观感，在长期创作实践中，画奔马要加快奔跑的速度，对马四蹄的节奏，要加以适当浪漫的艺术夸张整合，四蹄不落地，跨度也加强了，四蹄落地，滞而不疾，腾空则能显其速。摸着石头过河，渐渐成熟了他的体验，对能动的部位，如嘴，头颈的神气都加以必要的强调。

对马鬃和马尾在多年的探索加速的总结上，圆熟了新的体悟，将马的鬃毛和尾毛也改撇扫为平拖，奔跑时，鬃尾因风的吹拂而向后飘扬，骆拓那时也以撇扫画其飘扬之势，在长期的观察体会中，知道在高速下连绵疾速的强风，腊腊不绝的吹压下，鬃尾只能平伸，不及扬起，不再是飘扬，而是直立平举，这样的改变，观感上就把速度提升上来了，感受到了更强的冲劲。我们且看名记者范长江当年写的〈中国的西北角〉，据所叙，他们进入纯藏人区，护送记者之一藏族青年为表演其骑术上下山跑马，“只见他略整缰鞍，皮鞭响处，马蹄风生，马鬃直立，马尾平伸，顷刻间即上山头，略无喘气”，他所述的“马鬃直立，马尾平伸”，正是骆拓画鬃尾所据证。

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疾奔中的马，他也不着意画马眼，实则高速下也看不清马眼，而劲动中的马虽不画马眼，却依然神气十足。

其余在力度的加强，肌腱的紧绷，动感的迸张上，逐步完成，于是他的狂奔马的速度也就越来越快了。