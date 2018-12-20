每周两趟拚旅游业 . 汶航飞古晋28日开启 旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林表示，砂拉越在推动旅游业上已做好准备

好消息！砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长阿都卡林表示，备受瞩目及由汶莱皇家航空所提供之汶莱古晋航线，将在12月28日开启。

（古晋20日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林表示，砂拉越在推动旅游业上已做好准备，并放眼明年可吸引500万名游客来，且备受瞩目及由汶莱皇家航空所提供之汶莱古晋航线，也将在12月28日开启。

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他今日主持新年倒数活动新闻发布会及推展访砂旅游运动（Visit Sarawak Campaign）时向记者表示，汶莱皇家航空（Royal Brunei Airlines）所提供之汶莱古晋航线，将于12月28日开启，每周2趟，届时他会到汶莱的斯里巴加湾市参加航线推展礼。



不过，他透露，从明年2月开始，该航空所提供之汶莱古晋航线次数将增至每周4次，希望透过航线的开通，吸引更多游客访砂。



阿都卡林说，据过去统计显示，近年汶莱游客到访古晋次数破百万。汶莱人口只有数十万，这说明砂拉越有不少来自汶莱的“回头客”。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）





汶航获TripAdvisor 2018年“旅行者之选”最佳航空公司大奖之亚洲区最佳经济舱及亚洲区最佳航空公司。 (档案照)