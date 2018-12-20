高盛助1MDB发行债券．未获IPIC董事会批准 据报道，曾协助一马发展公司（1MDB）发行数十亿债券的高盛集团，至少有一项集资交易是在没有获得债券担保人─即阿布扎比国际石油公司（IPIC）董事会批准的情况下进行。

（新加坡20日讯）据报道，曾协助一马发展公司（1MDB）发行数十亿债券的高盛集团，至少有一项集资交易是在没有获得债券担保人─即阿布扎比国际石油公司（IPIC）董事会批准的情况下进行。

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一名了解内情的高级金融执行人员向新加坡《海峡时报》揭露，高盛于2012年为一马公司发行的17亿5000万美元国际石油公司担保债券时，集资作业只是由时任国际石油公司首席执行员卡登批准。

由IPIC时任CEO批准

他补充，高盛也利用国际石油公司的高层管理人员及马来西亚高官之间的通信，清除内部和外部的批准障碍。

董事会决议是公司在进行任何会带来风险的重大交易前的基本先决条件。

高盛集团在回覆《海峡时报》的书面询问时承认，该公司在发行债券时，并没有获得国际石油公司董事部的议决。

“公司是依椐国际石油公司高管提供的文件和外部法律顾问的法律意见，证明后者有权进行担保。”

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高盛决定在未经国际石油公司董事部批准的情况下，继续进行国际债券发行的做法，将使该银行更被广泛认为是涉及一马公司融丑闻之一，而其在当中所扮演的角色也会受到调查。

希盟政府已于周一在吉隆坡高庭向高盛集团提出刑事诉讼，指控该公司盗取一马公司的数十亿美元资金。

另一方面，阿布扎比政府至今还是拒绝评论为何国际石油公司在没有董事部批准下，依然愿意担保一马公司债券。