邦莫达：部分议员接触我·“退党巫统领袖想回来” （亚庇20日讯）沙巴巫统州联委会新任主席拿督邦莫达透露，日前宣布退出巫统的部分领袖心生悔意，考虑要重回巫统。





沙巴巫统州联委会新任主席邦莫达：退党巫统领袖想回来。

（亚庇20日讯）沙巴巫统州联委会新任主席拿督邦莫达透露，日前宣布退出巫统的部分领袖心生悔意，考虑要重回巫统。

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他宣称有数名议员及区部主席与他接触，探讨是否能够重回巫统，但他不愿意透露这些议员身份。

“他们告诉我，他们担心土团党不东渡沙巴，特别是相敦马哈迪已宣布该党不在沙巴设立党组织。”

邦莫达也是京那巴当岸区国会议员。他今日受询时说，前巫统议员不愿意成为直属党员，他们希望能够有党组织如支部和区部等。

沙巴巫统州联委会主席拿督哈芝芝率领该党16名国、州及上议员和21名区部主席等宣布退党，他们被指与土团党接洽。他们内部也宣称，至少有10名巫统党员将跟随他们加入土团党。

巫统主席拿督斯里阿末扎希立刻委任邦莫达为州联委会主席。

邦莫达认为，阿末扎希把主席职务交予署理主席拿督斯里莫哈末哈山是适当的，如今巫统正朝对的方向前，许多党员纷纷表达支持重整党务。