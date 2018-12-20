北上大道清晨肇祸．罗里撞罗里司机夹毙 一辆罗里失控猛撞另一辆罗里的尾部，肇祸的罗里司机惨被夹毙。

辆罗里失控猛撞另一辆罗里的尾部，肇祸的罗里司机惨被夹毙。（图：星洲日报）

（霹雳．打巴20日讯）一辆罗里失控猛撞另一辆罗里的尾部，肇祸的罗里司机惨被夹毙。

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这起夺命的车祸于今晨4时30分，于南北大道北上方向第316.5公里处发生。当场毙命的罗里司机是来自吉隆坡的阿都哈林（47岁），另一名年仅25岁的巫裔罗里司机，则无大碍。警方初步调查显示，警方是于今晨4时30许接获公众投报，一辆罗里朝北方向行驶，途经事发路段时疑是失控，而撞向另外一辆罗里的尾部，而罗里司机证实夹毙于车厢内。

肇祸罗里的前部被撞至毁不成形，而另一辆涉及的罗里尾部也被撞毁。警方将援引1987年陆路交通法令41（1）条文（危险驾驶导致他人死亡）调查此案。

打巴消拯局接获投报后，赶往车祸现场展开救援工作。载重量达3吨的罗里撞向载重量达10吨的罗里后，导致肇祸的巫裔罗里司机不幸丧命，随后也被赶抵现场的医疗队伍证实已毙命。

消拯员使用救援工具及担架把死者抬出后，再交由警方作进一步的行动。救援工作于今晨5时47分结束。