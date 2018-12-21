温馨提示非警告·中没阻公民游沙 （亚庇20日讯）中国驻亚庇总领事梁才德指出，中国并没有因为近期菲南武装恐怖分子频繁出没，沙巴东部海岸仙本那和拿笃海域接连发生多起当地渔民被绑架事件，向沙巴发出旅游警告。

（亚庇20日讯）中国驻亚庇总领事梁才德指出，中国并没有因为近期菲南武装恐怖分子频繁出没，沙巴东部海岸仙本那和拿笃海域接连发生多起当地渔民被绑架事件，向沙巴发出旅游警告。

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梁才德说，中国没阻止中国公民来沙巴旅游，只是提醒中国游客须注意人身及财产安全。

“中国驻亚庇总领事馆在官方网页发布提醒赴沙巴中国游客注意人身及财产安全的信息只是温馨提示，不是旅游警告。”

梁才德今日在州旅游、文化及环境部出席大马籍国际著名女钢琴家张毓芬沙巴演奏会新闻发布会时，这样表示。

沙巴东海岸在本月6日再发生海上绑架案，3名印尼渔民遭菲南恐怖分子绑架。

中国驻亚庇总领事馆月13日在官网发文提醒有意前往沙巴的中国游客，注意人身及财产安全，在参与海上项目时一定要结伴而行，谨慎前往偏远岛屿游玩，并选择正规旅行社参团。

沙巴部分地区非法移民问题较为突出，游客遇盗抢的案件常发生，总领馆提醒中国游客期间妥善保管个人证件及贵重物品，如遇盗抢，请及时就近报警；如需补办证件，与总领馆取得联系。

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■盼释放漏盖章中游客

梁才德也州向副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝反映中国游客因漏盖入境盖章而导致出境受阻被扣留的事件，希望刘静芝协助被扣留的中国游客。

共有4名中国游客本月17日在亚庇国际机场出境时，因护照没有显示入境盖章而被移民局扣留，被扣留在孟加达拘留中心。

中国驻亚庇总领馆再次提醒中国游客入境沙巴必须向移民局办理入境盖章手续。

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“凡是在亚庇机场入境或转机至其他城市（包括转接国际、国内和州内航班），均须先到机场移民柜台办理入境盖章手续。如未盖入境章入境或转机，出境时将面临罚款和拘押。”

