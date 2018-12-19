【我的矛盾】小沙 ‧ 爸爸的心愿 所以，我只能继续让爸爸在朋友面前抱怨，继续让他遗憾。但愿他能够释怀，理解我们的一番苦心，体谅我们的“孝顺”吧！

从小，爸爸就是我心目中的英雄。每天，他骑着老铁马，奔驰在菜园，菜市，家园间，省吃俭用，刻苦艰辛，把我们兄弟姐妹抚养成人。在挪出来的丝许闲暇时间，他最大的乐趣，就是骑着老铁马，随心所欲地到河边去撒网捕鱼或在涨潮时刻到沼泽地带捉螃蟹。

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然而岁月催人老，当我们兄弟姐妹一个个成人成材时，爸爸也渐渐老了，虽然他的身体还很硬朗，体力却渐渐不行了。所以在几年前，80高龄的他终于在我们的劝告下和他的老铁马说再见。离开伴他几十年的老铁马，爸爸的行动受到了很大的限制。可是因为他热爱劳作，所以每天还是由我们载他到菜园去活动筋骨。

虽然知道爸爸渴望像年轻时随心所欲地一骑上老铁马，就可以想去哪里就去哪里，可是碍于他年事已高，他多次提起要住得最近的我载他去捕鱼捉螃蟹，我却都不敢带他去重温年轻时的兴趣。毕竟他去的是具有危险性的地方，万一发生什么意外，即使家人不会怪我，只怕我自己也无法原谅我自己。所以每次我都装傻地拒绝了他的要求。

有时他和朋友聊天，总是有意无意地告诉他的朋友，他的乐趣就是去河边海边溜达，他的孩子却过份“孝顺”，怕他出事，不肯答应他的要求。然后就开始“想当年”，把年轻时一天可以捉几十只肥大的鱼和螃蟹的风光事迹与朋友分享。最后，结论一定是感慨自己老了，不中用了，无法想做什么就去做，行动一步也要靠孩子等丧气的话，让在一旁的我们听了也蛮不是滋味的。

其实我是很矛盾的，该答应他？还是拒绝他？

看他那么老了，真的很想实现他的心愿，载他去河边海边玩个够，真的很想让他开心地去做他年轻时喜欢做的事，可是看他步履已蹒跚，行动已逐渐缓慢，联想到如果答应他的种种后果，我实在过不了自己那一关。

所以，我只能继续让爸爸在朋友面前抱怨，继续让他遗憾。但愿他能够释怀，理解我们的一番苦心，体谅我们的“孝顺”吧！