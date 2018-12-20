【与癌乖乖say goodbye的日子Day 4】袁博文 ‧ 术后第二天，医生令出院……别呀！ 那天晚上，值班护士被我和隔壁病床病人折腾得透，我们俩一时冷一时热，一时她要上厕所一时我要调高病床（我两只手都不能动，只有手指能按铃），我一直跟护士说抱歉，她笑答没关系，那按铃就是这么用的。

我是在寒冷中苏醒，护士忙问我状况，我急着问时间，原来已距离手术时间四五个小时后了。被推回病房时，家人还在，也真感激他们等我等了几个小时。见我意识清醒，对答如常，也就放心回家去了，只留下一个探访的朋友。

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朋友担心我有麻醉药后遗症，一直问我会不会感到不舒服、疲累想睡、恶心什么的，我都让她放心，因为没有这些症状。离开前，她扶我到厕所解手，以免我半夜急了没人帮忙。直到此刻，我才发现病人袍的方便。待站起时，突然眼前一晃，然后听到朋友在耳边狂叫护士，“快点进来，病人晕了！”我心想：怎么啦？我还很清醒，也还笔直站着，怎么会晕了呢？

然后，两三个护士将我扶上轮椅，一直叫我张开眼睛，我努力了，但视线是一片模糊。将我安置在病床上后，她们给我盖了两张被取暖；朋友说，你刚刚一站起就晕了，整个人趴在我身上……我真没这段记忆，原来昏迷是这样的状况。

那天晚上，值班护士被我和隔壁病床病人折腾得透，我们俩一时冷一时热，一时她要上厕所一时我要调高病床（我两只手都不能动，只有手指能按铃），我一直跟护士说抱歉，她笑答没关系，那按铃就是这么用的。过去我们只听人交代：别按铃，按一次付费一次；可如今护士嘱咐，有不舒服记得按铃，不需另付费的（因为费用早就算进病房费里了）！

第二天，勤劳的主刀医生早上七点多就来巡房，看了我伤口的状况，说：很好，没水肿，可以出院了。我朦朦胧胧，以为听错，就没回应。早餐过后，护士过来送药，然后要摘掉我的点滴针，我本暗爽，后来听说这是为了让我出院作准备，惊了；距手术后还不到一天就赶我出院，这怎么可以呀？我都还不能起床，全靠病床的设备我才能坐起，伤口也还没清洗，若就这样回家，我妈岂不是忙坏了？

连忙tolong她去求医生，让我再住一晚，反正我今天就是不回家！