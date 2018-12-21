土地局建议强制发展商·先申请地契才领入伙证 （亚庇20日讯）掌管土地测量局的首长署助理部长拿督黄仕平建议州政府修改法令，消除公寓管理及分层地契的灰色地带，强制发展商在取得入伙证（OC）以前，先申请好分层地契。





首长署助理部长黄仕平（中）见证土地测量局总监沙法乌东（右）移交附属地契予城中城商场业主。

（亚庇20日讯）掌管土地测量局的首长署助理部长拿督黄仕平建议州政府修改法令，消除公寓管理及分层地契的灰色地带，强制发展商在取得入伙证（OC）以前，先申请好分层地契。

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他说，此举能避免发展商推卸责任及钻法律漏洞，及保障买家权益，避免业主或屋主苦等数十年，都等不到分层地契。

黄仕平今日在州行政大厦见证土地测量局移交附属地契予城中城商场发展商后受访时，这么表示。

■西马已修宪解决

土地测量局总监拿督沙法乌东说，鉴于西马已修正相关法令来解决分层地契的纠纷，因此当局正著手研究，将现有的发展审批程序的“顺序”重新排过。

他以公管公寓为例，指现在的做法是：发展商只需要发展图仄就能开始售卖房屋，买家也只是依据“图”来买屋，看不到一砖一瓦。

“这就是买家所面临的风险。他们过度依赖发展商的信用，万一发展商半途跑路，买家血本无归，1Sulaman公寓工程搁置，便是很好的例子。”

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沙法乌东又说，纵使发展商建好公寓，拿到入伙证，买家又必须依赖发展商办理如土地转换（若发展商没处理）、分层地契的各种事项、手续及费用，如果发展商钻法律漏洞推卸责任，买家要等到分层地契可说是麻烦重重。

所以，他建议州政府效仿澳洲，“简化”审批程序，但所谓的“简化”，即强制发展商先申请好分层地契，才可取得入伙证。

■让银行参与发展工程

沙法乌东也建议政府提高银行在发展工程的“参与度”，让银行以“金融管制”的方式，降低房屋搁置的机率。

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他解释，澳洲政府在管制房屋方面，异常严格，他们实施“先建后卖”，与大马“先卖后建”大有不同。

“发展商在当地售卖房屋，必须先试市场水温，确保其发展项目有至少50%买家，银行和政府才会批准其贷款申请；而买家的订金由银行监管，银行会确保房屋建好，安排测量师（licensed surveyor）作好测量工作，申请好分层地契，才发放买家订金予发展商，这些订金恰好是发展商重要的盈利来源。”

“由此一来，不是任何人都可以成为发展商，只有财务良好及有信用的发展商才获批推动发展项目，从而降低工程烂尾的机率。”

他笑说，至少买家不必只是“看图”来买房。

沙法乌东说，当局尚在研究其可行性，若可行，将由黄仕平向州政府提出修改法令的建议。

开业至今12年

城中城终获附属地契

2006年开始经营的城中城商场（City Mall），发展商及业主今日终于获得土地测量局发出的附属地契（subsidiary titles）。这是继太平洋商业中心后，第二家获得附属地契的商场。

首长署助理部长拿督黄仕平今日在州行政大厦，见证当局移交375份附属地契（分层地契）予城中城发展商Pan Far Eastern有限公司。

■赞发展商有信用

黄仕平称赞该发展商有信用及负责任，无论多久，都愿意替业主申请及处理附属地契。该发展商随即会办理过户手续，将分层地契发放给业主。

他说，拿到分层地契后，业主应成立一家管理公司，共同管理该商场。

“他们可选择成立一个理事会，来妥善管理及维持商场运作。”

■提醒买家阅读合约

黄仕平提醒发展商必须在买卖合约列明发展商全权负责分层地契的申请和费用，否则便是抵触法律。

他也提醒买家仔细阅读买卖合约，避免奸商有机可趁。

黄仕平说，州政府正加紧处理其他分层地契纠纷，希望明年首季能解决数个高层建筑物的分层地契。

他欢迎超过5年以上未取得分层地契的业主可以联络该部门（088-369867）寻求解决方案。

另外，州土地测量局总监拿督沙法乌东说，当局已处理手头上的附属地契的申请，现在发展商应进入安排测量师（licensed surveyor）作好测量工作，以进一步申请分层地契。