黄晶然 ‧ 警区主任的改变 相信全国其他数以千计的警区主任，各级官老爷们，应该也是这般有所改变吧？这一切改变，应由新任部长们持续不断地以身作则，才能真正带来新气象。

我的左邻主人是位马来警官，与我为邻已约十年。自好几年前晋升为首都某区警区主任（OCPD）之后，每天清早便有一辆轿车前来接他上班。那是一辆白色的普腾Preve，门边有个小小的警徽贴纸，墨黑窗镜。

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每天扺达的时间，早则天色朦胧的六点多，迟则7点出头。

司机，几乎每天都身着黑色警察制服，却并不在车内坐待，而是下车在一旁等候。大多数是同一个人，不是在抽烟便是玩手机。但不论需等多久，都从不在门口坐下或回到车内，也许是纪律或礼节所规定。据我长期观察，司机必须等待少则约20分钟，长可达约45分钟，才见那位50岁上下的芳邻，衣冠笔挺的出来，提着公事包登车而去。周六，则见司机便服前来，而警官则恤衫短裤出现，搂着一批高尔夫球用具装上车的后厢。

我一直思疑：司机在等待的那么长时间内，为什么不能关掉引擎以节省公家的汽油呢？这非我所能知，却是最引起我关注的问题。想想看，容量千六的引擎，空转15分钟的话，要耗费多少燃料？我无资料，估计起码得花掉50仙吧，而所排放的二氧化碳和微量硫化气体等有害环境的废物那笔账，还没计算呢。

再想想，全国还有多少个警区主任，高级军官，以及各部门的总监及秘书长先生，还包括正副部长大人，都是有专车和司机接送上下班的？总数必在千人以上。如果每位大人先生都像我那芳邻那么大架子，都让司机等待至少15分钟，每天要制造多少浪费，造成多少政府开销？不消说，他们的架子不会比警区主任更小，只有更大。而他们出外公干时，你能期望奇迹出现，他们的司机不再如在家门前等候时那样，会自主熄掉引擎？以前朝政府的挥霍无度陋习，绝不能奢望当时官方有设定一套制约浪费的规定。这样的汽油浪费，每年必以数百万令吉计。而相关的空气污染和对环境对地球的影响，该如何估计？

过去数年，在下一直很想将此“小事”为文发表，期望引起当局关注而有所纠正，但一想到对言论自由的打压和报章空间的自我收缩，那样的文字应是没有见天日的机会，便唯有作罢。

509变天之后，警区主任大致上依然故我，架子不改，每天让司机等候至少15分钟，只是少有超过30分钟。足足5个月了，这个国家天翻地覆，似乎与他毫不相干。

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我越来越看不下去了，于10月初正要动笔“爆料”，要把警官和官员们这般浪费的行为公诸于世，希望能带来一点改变。但是，就在那时，传出警队大整肃，七十余人遭开除，多名高级警官调职的新闻。那正是民众期盼已久的好消息紧接着，我的警官芳邻的上班习惯便显著地改变。每天司机也改为很准时地于7点15分扺达他门前。不出10分钟，警区主任便非常利落地登车而去。好几次，只见他的专车急急从我身旁掠过，当我约5分钟后绕过家门前时，那专车已循另一边绝尘而去。可见，警区主任几乎没有让司机等待超过5分钟！

啊哈，善莫大焉！相信全国其他数以千计的警区主任，各级官老爷们，应该也是这般有所改变吧？这一切改变，应由新任部长们持续不断地以身作则，才能真正带来新气象。如此，那就国家有幸，百姓有福，甚至地球也有希望了！