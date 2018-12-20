诗蕊 ‧ 继续爱下去 让孩子照着自己最舒服，最快乐的方式学习，爱上学习，不是更好吗？在孩子面前为孩子贴上“什么都不会”的标签，让孩子情何以堪。

“某位老师说我没有让我的孩子有学习英文的环境，这是看不起我！我要校方给我一个交待！”

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谢爸爸气呼呼地骂道。

当我听到这一番指责时，如当头棒喝，心里猜测，“某老师”，是我。

孩子在学习语文时若能有家庭塑造的环境及学校的教导双管齐下，肯定事半功倍。从事教职以来，所教导的孩子大多数以华文为主要交谈媒介语，家长自然把教导英文的责任交付给学校。老师们使出浑身解数，尽量用英语和孩子们交谈，教导孩子们词汇，刻不容缓。若有家长来询问我，为何孩子还未能流利地使用英语交谈，在了解了孩子的情况后，我都会让家长们知道，如果在家中能给予孩子多一点机会接触第二语文，效果更为显著。

“在我跟你反应我的孩子成绩不理想后，你做了什么？”

谢妈妈如此说道。我百口莫辩。要如何辩？我从未停止检讨自己的教学，设法改进，付出更多的时间加强孩子的语文。说了，也只会换来“你推卸责任”这般的指责。

“我的孩子来你这边念书后，什么都不会！”

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谢爸爸指着在旁的孩子，声声讨伐。

谢宝贝（我都把孩子们称宝贝），乖巧懂事，今年5岁，成绩属中上，并不如谢爸爸所说，什么都不会，反之，进步了许多。但是，似乎还未达到父母的要求。

学龄前的孩子，应该快乐学习。每个孩子的学习进度及能力不一样，训练四五岁的孩子写得一手好字，会读比一般孩子多一倍的字，回答我们的年代小学三年级程度的问题，孩子，还能快乐吗？让孩子照着自己最舒服，最快乐的方式学习，爱上学习，不是更好吗？在孩子面前为孩子贴上“什么都不会”的标签，让孩子情何以堪。

“我觉得，未生过孩子的老师，不适合成为幼教老师。”

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我，就是那因身体状况不允许，没法生育的幼教老师。这是多么严重的指控啊！充其量是提醒和分享，但你有没有想过听在耳里是多么的刺耳！为孩子们付出，却换来了这样的指责。

心，寒了。

当天晚上翻来覆去睡不着，左思右想，面壁思过，我的“过”，在哪里呢？

第二天早晨，看见宝贝们的笑脸，恍然大悟，这才是我需要在乎的，不是吗？纵使受到了无情批评，也该化悲愤为力量，继续爱下去啊！