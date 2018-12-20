疑煞车器故障引起．巴士起火狂烧无伤亡 一辆载有18名乘客的长途巴士，疑是后轮煞车器故障夹住车轮，导致整辆巴士瞬间被火魔吞噬，场面十分骇人，所幸悉数乘客即时安全逃离，没有酿出任何人命伤亡。

美罗消拯局及仕林河消拯局派员到场展开灌救工作。（图：星洲日报）

（霹雳．打巴20日讯）一辆载有18名乘客的长途巴士，疑是后轮煞车器故障夹住车轮，导致整辆巴士瞬间被火魔吞噬，场面十分骇人，所幸悉数乘客即时安全逃离，没有酿出任何人命伤亡。

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这起火烧巴士的事件，于今晨3时50分许，在南北大道北上方向第353.1公里处发生。

打巴警区主任万阿扎鲁丁警监表示，警方初步调查显示，事发时，这辆巴士是从南湖镇综合交通站出发，往槟城北海方向行驶。当时巴士内载着18名乘客，包括2名儿童。

他说，来自吉打州双溪大年的巴士司机（42岁），途经事发地点时，该辆巴士相信是后轮煞车器故障夹住车轮，而引发停于紧急车道的巴士瞬间失火，巴士上的所有乘客都安然无恙。

“警方获得美罗消拯局、南北大道巡逻队、仕林河消拯局、警队巡逻车及大路维修公司（Propel）到场支援。这起事件被列为火灾案件处理。”

美罗消拯局接获投报，派员赶抵现场展开灌救工作，并获得仕林河消拯局支援。

该局察觉肇祸的巴士已近80%烧毁，该局行动主任指示消拯员采用2条软管卷直至扑灭熊熊的火势。灌救行动于今晨4时59分结束。整辆巴士瞬间被火魔吞噬，场面十分骇人。

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