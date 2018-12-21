城市年轻人的梦. “衣食住行”难圆满 所谓“衣食住行”是人们的生活基本需求，然而身在大城市的打工族或年轻人，一直难以达成其中一项条件—住。





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所谓“衣食住行”是人们的生活基本需求，然而身在大城市的打工族或年轻人，一直难以达成其中一项条件—住。

来到都市的新鲜人，在工作稳定、逐渐融入这个繁忙的社会与环境后，总会想起买屋的打算，为自己筑起一个温暖的家。

初来城市求学和工作的年轻人，大都是租用房子，与其他人在同一屋檐下，但所谓居者有其屋，在日久之后，谁又不想拥有一个属于自己的家，而不再是每个月缴房租“帮别人供屋”呢？

在衣食住行四大条件中，穿的、吃的对年轻打工族而言应该都不是问题，购买代步工具也容易负担得起，毕竟每个月数百令吉的车子供期，还不算太难的事。

然而，正因为以上衣、食、行的种种开销，加上一些消遣的娱乐活动、存钱旅游或应急用途的资金，扣除大大小小费用后，每个月真正剩下的存款的确所剩无几。

因此，若要每个月挪出上千令吉的款项用来供屋，几乎成了一个遥不可及的梦想，这还没计算买屋时的头期钱以及装修、律师等费用。

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眼见买房的计划难以达成，政府也陆续推出帮助人民拥屋的措施，包括此前的一马房屋、可负担房屋，以及为首购族资助头期，还有豁免印花税等举措，近期甚至还推出与私人企业合作进行融资买屋的措施，这一切旨在减轻首购族买房的负担。

然而，在僧多粥少、供不应求的情况下，仍有许多城市年轻人望屋兴叹。他们或许已存好了一笔资金，但在预算的价格有限之下，一直在市区寻寻觅觅，却始终无法找到在能力范围内的房屋，或是这些房屋都达不到他们的基本需求与条件。

一间屋子，除了价格要能力所及之内，其地点、面积、设施、交通、人口密度，以及地契类型等条件，都是必须考量的因素。因此，买屋难，在城市买屋更难，在城市里买到理想的房屋更是难上加难！

【文良港全新服务式公寓】

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可负担价格？理想位置？短期内入住？永久地契？你找到符合以上条件的新居了吗？

位于吉隆坡文良港（Setapak）翠湖镇（Platinum Lake City）的全新服务式公寓Residensi Platinum Teratai，不仅符合以上所有条件，还包含了更多优势。

即将于明年建竣的Residensi Platinum Teratai，是继今年第一季推出并迅速售罄的PV 18 Platinum Lake City后，另一项在文良港建造的火红项目。

由于翠湖镇PV 18项目在公开出售后的仅仅数个月便卖完所有单位，那些错失良机的朋友，如今可以在同样位于Platinum Lake City的Residensi Platinum Teratai，找到属于自己的完美家园。

Residensi Platinum Teratai范围达2.94英亩，公寓周围的设施齐全完善，除了有基本的泳池、健身室、多用途礼堂、便利店，还另有8间店铺、咖啡厅、阅读室、洗衣店，视听室（AV room），更设有幼儿园和托儿所。

Residensi Platinum Teratai的地点位置尤其优越，位于靠近吉隆坡市中心的文良港，距离KLCC仅有7.7公里，武吉免登一带仅9公里。该地区的公共交通设施也非常方便。

对于想要在短时间内搬进新居的朋友，Residensi Platinum Teratai可谓您的最佳选择，它不仅提供可负担的价格，且是吉隆坡市区少见的永久地契。该公寓是目前在雪隆区炙手可热的住宅项目，同样可购买用作投资用途。

由于这项发展计划将于2019年完成，屋主也可缩短等待新居的时间，同时还可省下迁入新屋之前所需缴付的银行利息。

Residensi Platinum Teratai共有800个住宅单位，分为A和B两种类型，单位面积皆为928平方公尺，内有3间卧室和2间浴室。售价方面从42万8800令吉开始。